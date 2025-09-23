المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. تحليل فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:59 م 23/09/2025
الأهلي وحرس الحدود

الاهلي يهزم حرس الحدود

واصل الأهلي نتائجه الإيجابية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما تفوق على حرس الحدود بنتيجة (3-2) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

لم يحتج الأهلي سوى ثلاث دقائق لافتتاح التسجيل، حين أرسل محمود حسن "تريزيجيه" كرة طولية على حدود منطقة الجزاء، شتتها مدافع الحرس برأسه، لتصل إلى جراديشار الذي أطلق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الضيوف.

لكن رد حرس الحدود جاء سريعًا في الدقيقة الثامنة، بعد عرضية أرضية متقنة من فوزي الحناوي داخل منطقة الجزاء، قابلها محمد حمدي زكي بتسديدة مباشرة سكنت شباك مصطفى شوبير، معلنًا التعادل.

واصل تريزيجيه تأثيره الكبير مع الأهلي هذا الموسم، بعدما حصل ياسين مرعي على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينجح النجم الدولي في ترجمتها إلى هدف ثانٍ منح التقدم للأهلي قبل الاستراحة.

مع بداية الشوط الثاني، تمكن الحرس من العودة مجددًا عبر إسلام أبو سليمة في الدقيقة 53، حيث حول عرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة اصطدمت بطاهر محمد طاهر وغيرت اتجاهها إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 79، حسم الأهلي المواجهة بالهدف الثالث، بعد تسديدة قوية من تريزيجيه ارتدت من القائم الأيسر لتصطدم بجسد ياسر إبراهيم وتستقر في الشباك، معلنة تفوق الأهلي بنتيجة 3-2.

وضعية الفريقين في جدول الدوري

بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، محققًا 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل، تجمد رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر، جمعها من انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

تغطية خاصة

ويقدم موقع يلا كورة بثًا مباشرًا عبر صفحته على فيسبوك لتحليل المباراة ونتيجتها، بمشاركة المحلل محمد الهادي وتقديم دينا زاهر.

حرس الحدود تريزيجيه بن رمضان هدف تريزيجيه جراديشار الاهلي وحرس الحدود موعد مباراه الاهلي وحرس الحدود haras el hodoud vs al ahly

