حسم النادي الأهلي تفوقه أمام نظيره حرس الحدود، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، واستضاف اللقاء ملعب الكلية الحربية.

وتفوق فريق الأهلي أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يرتقي للمركز الرابع

رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 12 ليستقر في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن حصد 3 نقاط هامة بفوزه أمام حرس الحدود.

وحل الأهلي خلف الثلاثي الزمالك المتصدر (16 نقطة)، والمصري الوصيف (15 نقطة)، ووادي دجلة صاحب المركز الثالث (13 نقطة) في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويتساوى الأهلي في النقاط مع زد صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب (12 نقطة)، إلا أن الأحمر تفوق بفارق الأهداف ليحجز مقعده داخل المربع الذهبي في الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

- الزمالك (16 نقطة).

- المصري (15 نقطة).

- وادي دجلة (13 نقطة).

- الأهلي (12 نقطة).

- زد (12 نقطة).