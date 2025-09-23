تشكيل الجونة.. غياب نور السيد.. و3 تغييرات أمام الزمالك

أعلن المدير الفني أحمد بيبو، مدرب نادي الجونة، التشكيل الذي يبدأ به ضد الزمالك.

ويحل الجونة ضيفًا على الزمالك في ملعب استاد القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: عبد الجواد تعلب، صابر الشيمي، ألفا توراي، خالد صديق

الوسط: محمود حسونة، بلال السيد، جينيرال حفيظ

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا، محمد النحاس، علي الزاهدي

وأجرى بيبو 3 تغييرات على تشكيل الجونة، ليدفع بصديق والزاهدي وحسونة أمام الزمالك على حساب نور السيد وأوجو صامويل وأليو جاتا.

ويغيب اللاعب نور السيد عن مباراة الزمالك والجونة بسبب الإيقاف، إثر تراكم البطاقات الصفراء.

ويأمل الجونة في تحقيق الفوز على الزمالك من أجل استعادة انتصاراته التي غابت آخر 5 مباريات في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، إذ فاز في الجولة الافتتاحية فقط، على حساب كهرباء الإسماعيلية.