مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

تشكيل الجونة.. غياب نور السيد.. و3 تغييرات أمام الزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:19 م 23/09/2025
الجونة

الجونة

أعلن المدير الفني أحمد بيبو، مدرب نادي الجونة، التشكيل الذي يبدأ به ضد الزمالك.

ويحل الجونة ضيفًا على الزمالك في ملعب استاد القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: عبد الجواد تعلب، صابر الشيمي، ألفا توراي، خالد صديق

الوسط: محمود حسونة، بلال السيد، جينيرال حفيظ

الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا، محمد النحاس، علي الزاهدي

وأجرى بيبو 3 تغييرات على تشكيل الجونة، ليدفع بصديق والزاهدي وحسونة أمام الزمالك على حساب نور السيد وأوجو صامويل وأليو جاتا.

ويغيب اللاعب نور السيد عن مباراة الزمالك والجونة بسبب الإيقاف، إثر تراكم البطاقات الصفراء.

ويأمل الجونة في تحقيق الفوز على الزمالك من أجل استعادة انتصاراته التي غابت آخر 5 مباريات في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، إذ فاز في الجولة الافتتاحية فقط، على حساب كهرباء الإسماعيلية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الجونة

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

