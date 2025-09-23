المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
النحاس يتحدث عن.. عودة الأهلي للانتصارات.. حالة المصابين.. وسبب استبدال جراديشار

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:29 م 23/09/2025
عماد النحاس

عماد النحاس

تحدث عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، عن فوز فريقه أمام حرس الحدود، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى حالة المصابين قبل القمة أمام الزمالك.

وتفوق فريق الأهلي على نظيره حرس الحدود بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب منافسات الجولة الثامنة، وأقيم على أرضية ملعب الكلية الحربية.

تصريحات عماد النحاس

استهل عماد النحاس، تصريحاته عقب مباراة حرس الحدود، قائلًا: "حققنا فوزين متتاليين، وهذه أول مرة تحدث هذا الموسم، لكنه الطبيعي، المباريات التي تسبق القمة تكون صعبة للغاية".

وتابع:"يعود ذلك لأن التفكير يكون أكبر في مباراة القمة، وبدأنا المباراة بشكل جيد، وسجلنا هدفًا لكننا استقبلنا هدفًا مبكرًا، واستقبلنا أهدافًا من أخطاء دفاعية، ولذلك أجرينا تبديلات لتنشيط الجانب الهجومي".

وأضاف النحاس:"جراديشار شعر بإجهاد ثم استبدلناه سريعًا خوفًا من تفاقم الإصابة في ظل الإصابات العديدة التي يعاني منها الفريق".

وأكمل: "العش وياسين مرعي، يستطيعا أن يلعبا قلب دفاع وظهراء، وفي كرة ياسين مرعي كان يملك جانب من التوفيق من أول فرصة وحصل على ركلة جزاء، لكنه عاد إلى مركز قلب الدفاع".

وزاد: "نعاني من إصابات عديدة وكنا نخشى أن تحدث إصابات أخرى هذه المباراة، بن رمضان سليم ولا يعاني من أي إصابة لكننا فضلنا عدم المجازفة به، أفشة كان من المفترض أن يلعب هذه المباراة لكنه أصيب، وهناك بعض الأمور لا أريد أن أتحدث فيها، لأني كنت متواجد في الفترة الماضية".

وأتم النحاس: "لم أرد على الجمهور حين استبدلت جردايشار، لكنني أردت أن أوضح لهم أنه أصيب، الجمهور دائما يدعمني، سنواصل العمل حتى مباراة الزمالك، ولدينا 5 أيام نستطيع أن تصلح الأخطاء خصوصًا الدفاعية".

مباراة الأهلي القادمة
عماد النحاس حرس الحدود الدوري المصري النادي الأهلي

