عاد أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي، للمشاركة مع الفريق الأحمر، لأول مرة هذا الموسم، في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال لقاء حرس الحدود، في الجولة الثامنة.

وجاءت أرقام أحمد عبد القادر في مواجهة حرس الحدود (وفقًا لشبكة سوفا سكور) مميزة، حيث قدم 8 تمريرات صحيحة لزملائه بنسبة دقة 100%.

ولعب عبد القادر 14 دقيقة فقط، لكنه صنع فرصة لزميله أشرف بنشرقي، كما أرسل عرضيتين بينهما واحدة صحيحة.

وسدد عبد القادر كرة جاءت خارج المرمى، بينما لمس الكرة 13 مرة، وقام بمراوغة ناجحة، كما كسب صراع أرضي من صراعين.

وفقد جناح الأهلي الاستحواذ مرة، كما اعترض تمريرات لاعبي الحرس في مرة آخرى.