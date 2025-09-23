المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

بصمة هجومية.. ماذا قدم أحمد عبد القادر بعد عودته للمشاركة مع الأهلي؟ (أرقام)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:47 م 23/09/2025
احمد عبد القادر

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي

عاد أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي، للمشاركة مع الفريق الأحمر، لأول مرة هذا الموسم، في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال لقاء حرس الحدود، في الجولة الثامنة.

وجاءت أرقام أحمد عبد القادر في مواجهة حرس الحدود (وفقًا لشبكة سوفا سكور) مميزة، حيث قدم 8 تمريرات صحيحة لزملائه بنسبة دقة 100%.

ولعب عبد القادر 14 دقيقة فقط، لكنه صنع فرصة لزميله أشرف بنشرقي، كما أرسل عرضيتين بينهما واحدة صحيحة.

وسدد عبد القادر كرة جاءت خارج المرمى، بينما لمس الكرة 13 مرة، وقام بمراوغة ناجحة، كما كسب صراع أرضي من صراعين.

وفقد جناح الأهلي الاستحواذ مرة، كما اعترض تمريرات لاعبي الحرس في مرة آخرى.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أحمد عبد القادر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

