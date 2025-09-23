نجح المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، نجم نادي الزمالك، في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مع الفريق الأبيض، خلال مواجهة الجونة، المقامة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وخطف عدي الدباغ الهدف الأول لنادي الزمالك، خلال مواجهة الجونة، في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وسجل الدباغ هدف الزمالك بعد عرضية متقنة من ناصر ماهر، نجح المهاجم الفلسطيني في لمسها بجسده، لتتجه نحو شباك الحارس محمد علاء.

"بفخذه".. عدي الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الجونة بعد عرضية ولا أروع من ناصر ماهر 🏹⚽ pic.twitter.com/KC9ATRJpCD — ON Sport (@ONTimeSports) September 23, 2025

ورفع عدي الدباغ رصيده هذا الموسم إلى 3 أهداف، ليتربع على صدارة هدافي نادي الزمالك في المسابقة المحلية.

ونجح الدباغ في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما وضع بصمته مع الفريق الأبيض، خلال المواجهتين الماضيتين ضد المصري والإسماعيلي.