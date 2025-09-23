المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للمباراة الثالثة تواليًا.. الدباغ يسجل مجددًا مع الزمالك أمام الجونة (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:39 م 23/09/2025
الزمالك - عدي الدباغ

عدي الدباغ مهاجم الزمالك

المصور: حازم جودة

نجح المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، نجم نادي الزمالك، في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مع الفريق الأبيض، خلال مواجهة الجونة، المقامة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وخطف عدي الدباغ الهدف الأول لنادي الزمالك، خلال مواجهة الجونة، في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وسجل الدباغ هدف الزمالك بعد عرضية متقنة من ناصر ماهر، نجح المهاجم الفلسطيني في لمسها بجسده، لتتجه نحو شباك الحارس محمد علاء.

ورفع عدي الدباغ رصيده هذا الموسم إلى 3 أهداف، ليتربع على صدارة هدافي نادي الزمالك في المسابقة المحلية.

ونجح الدباغ في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما وضع بصمته مع الفريق الأبيض، خلال المواجهتين الماضيتين ضد المصري والإسماعيلي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك عدي الدباغ هدف الزمالك

