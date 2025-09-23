المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"كلامي لناس تانية".. ياسر إبراهيم يكشف سبب غضبه من جائزة رجل مباراة حرس الحدود

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:39 م 23/09/2025
الأهلي ياسر إبراهيم الدوري

ياسر إبراهيم - لاعب الأهلي

أوضح ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي، سبب غضبه بعد اختيار زميله مروان عطية، رجل مباراة حرس الحدود في الدوري.

وانتصر الأهلي على حرس الحدود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وبعد المباراة تم اختيار مروان عطية رجل المواجهة بعدما قدم أداءً جيدًا أمام حرس الحدود، وتوجه مدافع الأهلي لمسؤول رابطة الأندية للاستفسار عن كيفية اختيار الجائزة وسبب عدم اختياره. (للتفاصيل اضغط هنا)

وبعد انتشار اعتراض ياسر إبراهيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أوضح مدافع الأهلي ما حدث قائلًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "مبروك لأخويا طبعا وفرحان ليك والله، أنا لا أقصد مروان خالص، وكلامي مكنش لمروان خالص".

وأضاف: "بالعكس أنا كلامي لناس تانية ومبروك لجمهور النادي الأهلي وربنا يكرم في اللي جاي إن شاء الله".

وبادر جراديشار بالتسجيل للأهلي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل محمد حمدي زكي في الدقيقة التاسعة لحرس الحدود، ومن ثم أحرز تريزيجيه الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل طاهر محمد طاهر هدفا لحرس الحدود بالخطأ في مرماه، قبل أن يحرز ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي حرس الحدود الدوري المصري ياسر إبراهيم مروان عطية

