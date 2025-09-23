كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك عن إصابة نبيل عماد دونجا، لاعب الوسط، التي تعرض لها خلال مباراة الجونة في الدوري.

وتعادل الزمالك مع الجونة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال المباراة، تعرض نبيل عماد دونجا لإصابة قوية استدعت خروجه من المباراة ونزول أحمد حمدي بدلا منه.

وأشار الجهاز الطبي للزمالك عبر الموقع الرسمي، إلى أن إصابة دونجا عبارة عن كدمة في الضلوع.

وأوضح أنه من المقرر أن يخضع لاعب الوسط لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة.

ورفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 17 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما تواجد الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي مساء يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري.

وأوقف الجونة انتصارات الزمالك في الدوري المصري، بعد أن سجل فريق المدرب أحمد مصطفى بيبو هدف التعادل في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.