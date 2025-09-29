المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
جاهزان للقمة.. تريزيجيه وحسام عبد المجيد يتجنبان الإيقاف في مباراتي الحرس والجونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:32 م 23/09/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

تجنب الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" لاعب النادي الأهلي وحسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك، الإيقاف في مباراة القمة التي تجمع بين الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في تمام الثامنة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري.

تريزيجيه وحسام عبد المجيد يتجنبان الإيقاف

وخلال الجولة الثامنة من الدوري، كان الثنائي تريزيجيه وحسام عبد المجيد مهددان بالغياب عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بسبب تراكم البطاقات.

وتجنب "تريزيجيه" الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم في الدوري أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة، ليصبح جاهزاً لخوض مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان "تريزيجيه" يمتلك بطاقتين صفراوين تحصل عليهما في مباراتي مودرن سبورت في الجولة الأولى وبيراميدز في الجولة الخامسة.

وشارك "تريزيجيه" في انتصار الأهلي على حرس الحدود بنتيجة (3-2)، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر، تجنب حسام عبد المجيد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم في الدوري أمام الجونة في الجولة الثامنة، ليصبح جاهزاً لخوض مباراة القمة أمام الأهلي.

وكان عبد المجيد يمتلك بطاقتين صفراوين تحصل عليهما في مباراتي المصري في الجولة السادسة والإسماعيلي في الجولة السابعة.

وشارك عبد المجيد في تعادل الزمالك مع الجونة بنتيجة (1-1)، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

الأهلي الزمالك حرس الحدود مباراة القمة تريزيجيه الجونة حسام عبد المجيد

