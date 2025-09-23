سجل محمد عبد القادر، لاعب الجونة، هدف التعادل لفريقه ضد الزمالك بطريقة جيدة للغاية.

وتعادل الجونة مع الزمالك بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل الجونة عن طريق محمد عماد.

هدف الجونة جاء بعدما استلم كرة عرضية من الجبهة اليمنى ومن ثم سددها في الشباك.

وأوقف الجونة انتصارات الزمالك في الدوري المصري، بعد أن سجل فريق المدرب أحمد مصطفى بيبو هدف التعادل في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

ورفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى 17 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما تواجد الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الأهلي مساء يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري.