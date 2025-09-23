المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

ساحر صاعد.. من هو أدهم كريم صانع هدف تعادل الجونة أمام الزمالك؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:52 م 23/09/2025
أدهم كريم لاعب الجونة

أدهم كريم لاعب الجونة

كانت 7 دقائق كافية لنجم الجونة الصاعد أدهم كريم، من أجل صناعة هدف التعادل القاتل لفريقه أمام الزمالك، في إطار منافسات الجولة الثامنة، من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ودخل أدهم كريم في الدقيقة 79 على حساب المهاجم أرنو، ليقدم تمريرة سحرية بلمسة ذكية داخل منطقة الجزاء، خدع بها ثنائي الأبيض حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد، قبل أن يسدد زميله محمد عماد كرة صاروخية في شباك الزمالك.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للاعب الواعد، بعدما تم تصعيده لصفوف الفريق الأول، عقب تألقه مع فرق الشباب، بالإضافة لانضمامه لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، مع المدرب أسامة نبيه.

ولد أدهم كريم 29 سبتمبر عام 2007، ويبلغ من العمر 17 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب.

تألق أدهم في مراحل الناشئين، حيث سجل 293 هدفًا في الفئات السنية المختلفة خلال السنوات الماضية، ويتميز بقدرته على المراوغة والتسديد بدقة كبيرة.

ويشبهه مدربيه في قطاع الناشئين بالجونة بعمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الحالي.

ولمس أدهم الكرة 6 مرات في مواجهة الزمالك، حيث منح 4 تمريرات صحيحة لزملائه بنسبة دقة 100%.

وصنع أدهم هدف التعادل للجونة، كما قام بمراوغة ناجحة، وتفوق في صراعين أرضيين بنسبة نجاح 100%.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الجونة أدهم كريم

