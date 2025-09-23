كانت 7 دقائق كافية لنجم الجونة الصاعد أدهم كريم، من أجل صناعة هدف التعادل القاتل لفريقه أمام الزمالك، في إطار منافسات الجولة الثامنة، من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ودخل أدهم كريم في الدقيقة 79 على حساب المهاجم أرنو، ليقدم تمريرة سحرية بلمسة ذكية داخل منطقة الجزاء، خدع بها ثنائي الأبيض حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد، قبل أن يسدد زميله محمد عماد كرة صاروخية في شباك الزمالك.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للاعب الواعد، بعدما تم تصعيده لصفوف الفريق الأول، عقب تألقه مع فرق الشباب، بالإضافة لانضمامه لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، مع المدرب أسامة نبيه.

ولد أدهم كريم 29 سبتمبر عام 2007، ويبلغ من العمر 17 عامًا، ويجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب.

تألق أدهم في مراحل الناشئين، حيث سجل 293 هدفًا في الفئات السنية المختلفة خلال السنوات الماضية، ويتميز بقدرته على المراوغة والتسديد بدقة كبيرة.

ويشبهه مدربيه في قطاع الناشئين بالجونة بعمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الحالي.

ولمس أدهم الكرة 6 مرات في مواجهة الزمالك، حيث منح 4 تمريرات صحيحة لزملائه بنسبة دقة 100%.

وصنع أدهم هدف التعادل للجونة، كما قام بمراوغة ناجحة، وتفوق في صراعين أرضيين بنسبة نجاح 100%.