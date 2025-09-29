المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دعما للمنتخب.. نقل المباريات من استاد القاهرة بعد قمة الأهلي والزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:10 م 23/09/2025
استاد القاهرة

استاد القاهرة الدولي

قررت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الثلاثاء، نقل جميع مباريات الدوري التي كان من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، بعد مواجهة الأهلي والزمالك في القمة.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي هذا القرار، الذي تم إخطار إدارة الاستاد به رسميًا، من أجل دعم المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في استعداداته الحاسمة لخوض تصفيات كأس العالم.

وتهدف رابطة الأندية من هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمنتخب للتدرب على أرضية الملعب الأساسية، بالإضافة إلى الحفاظ على حالة أرضية الملعب لضمان أفضل الظروف الفنية للمباراة الهامة.

ومن المقرر أن يستمر نقل المباريات من استاد القاهرة حتى يوم 12 أكتوبر المقبل، وهو موعد مباراة المنتخب المصري أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقبل مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو، سيلتقي منتخبنا مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك منتخب مصر الدوري المصري جيبوتي القمة غينيا بيساو

