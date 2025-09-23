المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

احتفال قائد الضيوف ورسالة جماهير الأبيض.. لقطات من مباراة الزمالك والجونة (صور)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:59 م 23/09/2025 تعديل في 24/09/2025
شهدت مباراة الزمالك والجونة، التي أقيمت مساء الثلاثاء، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري، العديد من اللقطات المثيرة والهامة.

ورفعت جماهير الزمالك في استاد القاهرة، لافتة تحمل عبارة: "ننشر الضجيج ونشعل الأجواء.. ليعانق مجدنا عنان السماء".

وشهد الشوط الأول كرات مشتركة عديدة بين لاعبي الفريقين، حتى سجل عدي الدباغ هدف التقدم، ليحتفل بهدفه الثالث على التوالي.

وفي المقابل، احتفل قائد الضيوف محمد عماد، الذي شارك كبديل في لقاء اليوم، عقب تسجيله هدف التعادل القاتل لصالح الجونة.

طالع لقطات مباراة الزمالك والجونة من هنا أو بالتنقل بين الصور المرفقة بالأعلى.

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام الجونة بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الجونة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

