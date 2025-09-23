شهدت مباراة الزمالك والجونة، التي أقيمت مساء الثلاثاء، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري، العديد من اللقطات المثيرة والهامة.

ورفعت جماهير الزمالك في استاد القاهرة، لافتة تحمل عبارة: "ننشر الضجيج ونشعل الأجواء.. ليعانق مجدنا عنان السماء".

وشهد الشوط الأول كرات مشتركة عديدة بين لاعبي الفريقين، حتى سجل عدي الدباغ هدف التقدم، ليحتفل بهدفه الثالث على التوالي.

وفي المقابل، احتفل قائد الضيوف محمد عماد، الذي شارك كبديل في لقاء اليوم، عقب تسجيله هدف التعادل القاتل لصالح الجونة.

طالع لقطات مباراة الزمالك والجونة من هنا أو بالتنقل بين الصور المرفقة بالأعلى.

وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل أمام الجونة بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.