كشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل ما دار بين ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، عقب مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر لـ"يلا كورة" أن ياسر إبراهيم ومروان عطية طلبا إذنًا من وليد صلاح الدين لنشر توضيح عبر حساباتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما حدث أثناء استلام جائزة رجل المباراة.

وأضاف أن وليد صلاح الدين استفسر من ياسر إبراهيم عن سبب اعتراضه، فأكد اللاعب أنه لم يقصد زميله مروان عطية بكلامه، وإنما كان حديثه منصبًا على طريقة اختيار الجائزة فقط.

وكان مدير الكرة قد شدد في وقت سابق على اقتصار نشاط لاعبي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الجوانب العائلية والصور الشخصية، محذرًا من توقيع عقوبات في حالة مخالفة القرار.

تفاصيل القصة

شهدت مباراة الأهلي وحرس الحدود، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر (3-2) على استاد الكلية الحربية ضمن الجولة الثامنة من الدوري، أزمة قصيرة بعدما أعلن المراقب فوز مروان عطية بجائزة رجل المباراة.

وعقب الإعلان، توجه ياسر إبراهيم لمسؤول رابطة الأندية معترضًا على آلية الاختيار، قبل أن يتدخل المنسق الأمني ومحمد الشناوي قائد الأهلي، ليتم احتواء الموقف سريعًا وإنهاء الأزمة داخل الملعب.

وبعدها حرص ياسر إبراهيم على توضيح موقفه لإدارة الفريق وللجماهير، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز كونه سوء فهم.

وكتب ياسر إبراهيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "مبروك لأخويا طبعا وفرحان ليك والله، أنا لا أقصد مروان خالص، وكلامي مكنش لمروان خالص".

وأضاف: "بالعكس أنا كلامي لناس تانية ومبروك لجمهور النادي الأهلي وربنا يكرم في اللي جاي إن شاء الله".

