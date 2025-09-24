خطف نادي إنبي فوزاً ثميناً من نظيره الإسماعيلي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وسجل أحمد العجوز لاعب إنبي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت أحداث المباراة اعتراضات شديدة من الجهاز الفني للإسماعيلي بعد احتساب ركلة الجزاء لصالح إنبي، ما أسفر عن إشهار بطاقتين حمراوين لأعضاء الجهاز الفني للدراويش.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 13 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الأخير بالدوري.

تفاصيل المباراة

أضاع عبد الكريم مصطفى فرصة الهدف الأول للإسماعيلي، بعدما قابل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء برأسية قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

وواصل الإسماعيلي إهدار الفرص وهذه المرة عن طريق أنور عبد السلام الذي أهدر انفرادا أمام المرمى بعدما قرر الاعتماد على الحل الفردي وسدد كرة أرضية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس إنبي.

وكاد عبد الله جمال لاعب الإسماعيلي أن يخادع حارس مرمى إنبي بعدما سدد كرة طويلة من ركلة حرة كادت أن تسكن الشباك ولكن الحارس أبعد الكرة بيده إلى خارج الملعب.

وأهدر محمد سمير لاعب إنبي فرصة التقدم في اللقاء، بعدما قابل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء برأسية قوية ولكن الكرة علت المرمى.

وحصل نادي إنبي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها مصطفى شكشك ولكن الكرة مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الإسماعيلي.

وأهدر أحمد العجوز لاعب إنبي فرصة هدف محقق، بعدما تلقى تمريرة وضعته في وضع انفراد بالمرمى وسدد كرة من أعلى حارس المرمى، ولكن تمكن مدافع الإسماعيلي من إبعاد الكرة من أمام خط المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح إنبي بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد تدخل من مدافع الإسماعيلي على لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء.

واستطاع أحمد العجوز تسجيل الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بعدما سدد الكرة على يسار حارس الإسماعيلي.

وكاد إنبي أن يسجل الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة من جهة اليسار عن طريق مصطفى شكشك الذي أرسل كرة عرضية من جهة اليسار قابلها يوسف أوبابا بتسديدة قوية أبعدها عبد الله جمال حارس الإسماعيلي بشكل رائع.