اللائحة تكشف.. العقوبات التي تنتظر ثنائي جهاز الإسماعيلي بعد الطرد أمام إنبي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:30 م 24/09/2025
الاسماعيلي

احتجاجات الجهاز الفني للإسماعيلي

شهدت مواجهة إنبي والإسماعيلي بالجولة الثامنة من الدوري المصري أحداثًا مثيرة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي في الدقيقة 80 ترجمها أحمد العجوز بنجاح إلى هدف الفوز الوحيد، لتتواصل معاناة الدراويش بالخسارة الرابعة على التوالي.

المباراة لم تخل من التوتر، حيث انفجر الجهاز الفني للإسماعيلي في اعتراضات قوية على قرار الحكم، وهو ما دفع الأخير لإشهار بطاقتين حمراوين في وجه اثنين من أعضاء الجهاز الفني.

ماذا تقول اللائحة؟

طبقًا للائحة رابطة الأندية المصرية للموسم 2025-2026:

المادة 55 (الطرد – البطاقات الحمراء):

تنص الفقرة (4.55) على أن طرد أحد أعضاء الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي يستوجب الإيقاف مباراة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه، على أن تزيد الغرامة إلى 15 ألف جنيه حال الاعتراض بطريقة غير لائقة على قرارات الحكم.

المادة 33 (سلوك اللاعبين ومسؤولي الفرق):

تشدد على ضرورة التزام الجميع بالروح الرياضية، وتحيل حالات سوء السلوك للاجتماع بلجنة الانضباط التي تملك توقيع عقوبات إضافية وفقًا لتقديرها.

المادة 57 (ممارسة العنف):

تتيح للجنة المسابقات توقيع عقوبات مشددة في حال تجاوز الاعتراضات حدود السلوك الرياضي والدخول في أفعال عنف أو تهديد داخل الملعب أو المناطق المحيطة به.

العقوبة المتوقعة

بناءً على ما رصده حكم المباراة من اعتراضات وصدور بطاقتين حمراوين، فإن أعضاء الجهاز الفني المطرودين مبدئيًا مهددون بـ:

- الإيقاف مباراة واحدة على الأقل.

- غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه لكل فرد، وقد ترتفع إذا اعتبر السلوك غير لائق وفقًا لتقرير الحكم والمراقب.

- في حال وصف السلوك بالعنيف أو المشين، قد تحال الواقعة إلى لجنة الانضباط التي تملك صلاحية مضاعفة العقوبة.

الإسماعيلي الدوري المصري إنبي لائحة الدوري الإسماعيلي وإنبي

