كلام فى الكورة
بينهم ثنائي غامض.. 16 لاعبًا ينتظرون الظهور الأول في قمة الأهلي والزمالك (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:48 م 24/09/2025
تنتظر مباراة الأهلي والزمالك المقبلة ظهور العديد من اللاعبين الذين قد يشاركون لأول مرة في قمة الدوري المصري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

قمة منتظرة بين الأهلي والزمالك

وسيكون عشاق الكرة المصرية والعربية على موعد مع قمة مختلفة نظرًا لاحتياج كل فريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويدخل الأهلي والزمالك قمة الإثنين وجماهيرهما في حالة ينتابها القلق بسبب مستواهما غير المطمئن خلال الفترة الماضية.

ورغم تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة إلا أن نتائجه متذبذبة، وكان آخرها تعادله مع الجونة بنتيجة 1-1.

على الجانب الآخر، يعد الأهلي في أشد الحاجة للفوز وعدم التفريط في أي نقاط لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

ولا شك أن جماهير الأهلي تشعر بالقلق بسبب تراجع أداء ومستوى فريقها منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتلون حاليًا المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

نجوم ينتظرون القمة الأولى

ستشهد مباراة الأهلي والزمالك ظهور نجوم جدد، حيث يتطلعون لترك بصمة في القمة الأولى لهم.

وسيكون الزمالك صاحب النصيب الأكبر بعدما أبرم العديد من الصفقات في الصيف ووصل عددهم إلى 11 لاعبًا، بالإضافة إلى محمود جهاد الذي ما زالت هناك شكوك حول لحاقه بالقمة.

على العكس تمامًا، هناك 4 لاعبين في الأهلي يبحثون عن المشاركة في القمة الأولى ضد الزمالك، ومن بينهم محمد علي بن رمضان، في حين هناك شكوك حول محمد شكري.

يذكر أن أحمد سيد زيزو ليس غريبًا على القمة، حيث شارك بقميص الزمالك ضد الأهلي من قبل.

وحال جاهزية زيزو سيشارك يوم الإثنين ولكن هذه المرة بقميص الأهلي ضد الزمالك.

للتعرف على اللاعبين الذين سيخوضون قمة الأهلي والزمالك لأول مرة اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

مباراة الأهلي القادمة
محمد علي بن رمضان ترتيب الدوري المصري موعد مباراة الأهلي والزمالك الأهلي ضد الزمالك شيكو بانزا خوان بيزيرا مباراه الاهلي والزمالك

