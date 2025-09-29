المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"التمركز الدفاعي والكرات الثابتة".. الأخطاء تكلف الأهلي 8 أهداف قبل قمة الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:24 م 24/09/2025
مباراة الأهلي وحرس الحدود

صورة من مباراة الأهلي وحرس الحدود

لا صوت يعلو حاليا في الأهلي والزمالك عن مباراة القمة التي ستُلعب يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعدما انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة، وفاز أيضا أمام حرس الحدود بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة.

أما نادي الزمالك فيسعى لاستعادة توازنه بعدما وقع في فخ التعادل مع الجونة في الجولة الثامنة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وفي السطور التالية نستعرض الأهداف التي سجلت في شباك الأهلي قبل القمة، باعتبارها الأخطاء التي لازمته وأسفرت عن هدف.

أخطاء الأهلي

الأهلي لعب حتى الآن 7 مباريات في بطولة الدوري، وسكنت شباكه 8 أهداف، وجاءت نتائجه كالتالي:

1- الأهلي 2-2 مودرن سبورت.

2- الأهلي 4-1 فاركو.

3- الأهلي 0-0 غزل المحلة.

4- الأهلي 0-2 بيراميدز.

5- الأهلي 1-1 إنبي.

6- الأهلي 1-0 سيراميكا.

7- الأهلي 3-2 حرس الحدود.

خطأ = هدف

الهدف الأول في الموسم الذي سكن شباك النادي الأهلي كان من مودرن سبورت في الجولة الأولى، في الدقيقة 58 عندما سجل حسام حسن الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

الهدف جاء بعدما استغل مودرن سبورت التمريرة الخاطئة من كريم فؤاد أمام مرمى فريقه في الدقيقة 58، وبالتالي على الأهلي القتال أكثر أمام مرماه من أجل تفادي مثل هذه الأخطاء.

كرة ثابتة

الهدف الثاني في شباك الأهلي كان في نفس المباراة ولكن عند الدقيقة 74 إذ سجل فيها علي الفيل الهدف بعدما استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية ليسدد الكرة بالرأس تسكن الشباك.

خطأ جماعي

الهدف الثالث في شباك الأهلي خلال الموسم الحالي جاء في مباراة فاركو التي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 4-1، إذ سجل محمد فخري الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

الهدف جاء من خطأ جماعي للاعبي النادي الأهلي، حيث استغل فاركو التمركز الدفاعي الخاطئ وتنقلوا الكرة على حدود منطقة الجزاء ورغم أن الكرة وصلت سهلة لمحمد هاني إلا أنه أعادها لمصطفى شوبير بشكل خاطئ الذي فشل في التعامل معها لتدخل الشباك في النهاية بتسديدة فخري.

الخسارة الأولى

استخدم بيراميدز سلاحه الفعال بشكل دائم وليد الكرتي ليحقق الفوز ضد الأهلي بنتيجة 2-0، وجاء الهدف الأول من ركلة ثابتة في الدقيقة الخامسة سددها كريم حافظ اصطدمت بالقائم الأيسر ومن ثم عادت للكرتي الذي سجلها في الشباك.

أما الهدف الثاني في هذه المباراة جاء بعدما فشل لاعبو الأهلي في التعامل مع الكرة العرضية التي جاءت من الجبهة اليسرى ووصلت عند الكرتي في النهاية ودخلت المرمى.

تهور ديانج

في مباراة إنبي بالجولة السادسة للدوري، تلقى الأهلي هدفا في الدقيقة 65 عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء ارتكبها أليو ديانج في كرة مشتركة مع لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء رغم ابتعاد الكرة عن مناطق الخطورة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث فشل الأهلي وقتها في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي.

ثنائية الحرس

رغم فوز الأهلي الصعب بنتيجة 3-2، إلا أن الفريق الأحمر ارتكب أخطاءً كلفت شباكه هدفين في الدقيقة الثامنة و53 عن طريق محمد حمدي زكي وطاهر محمد طاهر (هدف عكسي) على الترتيب.

الهدف الأول جاء بعد استغلال التغطية الدفاعية الخاطئة لمحمد هاني في الجبهة اليمنى، ومن ثم أرسلت كرة عرضية سجلها حمدي زكي في الشباك.

الهدف الثاني كان من ركلة ركنية حيث أرسلت كرة عرضية من الجبهة اليسرى للأهلي اصطدمت بقدم طاهر محمد طاهر وسكنت أقصى الزاوية اليمنى لمصطفى شوبير.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري القمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg