لا صوت يعلو حاليا في الأهلي والزمالك عن مباراة القمة التي ستُلعب يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعدما انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة، وفاز أيضا أمام حرس الحدود بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة.

أما نادي الزمالك فيسعى لاستعادة توازنه بعدما وقع في فخ التعادل مع الجونة في الجولة الثامنة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وفي السطور التالية نستعرض الأهداف التي سجلت في شباك الأهلي قبل القمة، باعتبارها الأخطاء التي لازمته وأسفرت عن هدف.

أخطاء الأهلي

الأهلي لعب حتى الآن 7 مباريات في بطولة الدوري، وسكنت شباكه 8 أهداف، وجاءت نتائجه كالتالي:

1- الأهلي 2-2 مودرن سبورت.

2- الأهلي 4-1 فاركو.

3- الأهلي 0-0 غزل المحلة.

4- الأهلي 0-2 بيراميدز.

5- الأهلي 1-1 إنبي.

6- الأهلي 1-0 سيراميكا.

7- الأهلي 3-2 حرس الحدود.

خطأ = هدف

الهدف الأول في الموسم الذي سكن شباك النادي الأهلي كان من مودرن سبورت في الجولة الأولى، في الدقيقة 58 عندما سجل حسام حسن الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

الهدف جاء بعدما استغل مودرن سبورت التمريرة الخاطئة من كريم فؤاد أمام مرمى فريقه في الدقيقة 58، وبالتالي على الأهلي القتال أكثر أمام مرماه من أجل تفادي مثل هذه الأخطاء.

كرة ثابتة

الهدف الثاني في شباك الأهلي كان في نفس المباراة ولكن عند الدقيقة 74 إذ سجل فيها علي الفيل الهدف بعدما استقبل كرة عرضية من ركلة ركنية ليسدد الكرة بالرأس تسكن الشباك.

خطأ جماعي

الهدف الثالث في شباك الأهلي خلال الموسم الحالي جاء في مباراة فاركو التي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 4-1، إذ سجل محمد فخري الكرة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

الهدف جاء من خطأ جماعي للاعبي النادي الأهلي، حيث استغل فاركو التمركز الدفاعي الخاطئ وتنقلوا الكرة على حدود منطقة الجزاء ورغم أن الكرة وصلت سهلة لمحمد هاني إلا أنه أعادها لمصطفى شوبير بشكل خاطئ الذي فشل في التعامل معها لتدخل الشباك في النهاية بتسديدة فخري.

الخسارة الأولى

استخدم بيراميدز سلاحه الفعال بشكل دائم وليد الكرتي ليحقق الفوز ضد الأهلي بنتيجة 2-0، وجاء الهدف الأول من ركلة ثابتة في الدقيقة الخامسة سددها كريم حافظ اصطدمت بالقائم الأيسر ومن ثم عادت للكرتي الذي سجلها في الشباك.

أما الهدف الثاني في هذه المباراة جاء بعدما فشل لاعبو الأهلي في التعامل مع الكرة العرضية التي جاءت من الجبهة اليسرى ووصلت عند الكرتي في النهاية ودخلت المرمى.

تهور ديانج

في مباراة إنبي بالجولة السادسة للدوري، تلقى الأهلي هدفا في الدقيقة 65 عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء ارتكبها أليو ديانج في كرة مشتركة مع لاعب إنبي داخل منطقة الجزاء رغم ابتعاد الكرة عن مناطق الخطورة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث فشل الأهلي وقتها في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي.

ثنائية الحرس

رغم فوز الأهلي الصعب بنتيجة 3-2، إلا أن الفريق الأحمر ارتكب أخطاءً كلفت شباكه هدفين في الدقيقة الثامنة و53 عن طريق محمد حمدي زكي وطاهر محمد طاهر (هدف عكسي) على الترتيب.

الهدف الأول جاء بعد استغلال التغطية الدفاعية الخاطئة لمحمد هاني في الجبهة اليمنى، ومن ثم أرسلت كرة عرضية سجلها حمدي زكي في الشباك.

الهدف الثاني كان من ركلة ركنية حيث أرسلت كرة عرضية من الجبهة اليسرى للأهلي اصطدمت بقدم طاهر محمد طاهر وسكنت أقصى الزاوية اليمنى لمصطفى شوبير.