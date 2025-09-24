المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي يتراجع.. جدول ترتيب الدوري المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:30 م 24/09/2025
الأهلي ياسر إبراهيم الدوري

صورة أرشيفية

انتهت منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز، عدا مواجهة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية، التي تم تأجيلها حتى مطلع ديسمبر المقبل.

وشهدت الجولة الثامنة مجموعة من المباريات الهامة، التي جرت أبرزها تعثر الزمالك والمصري في ظل اشتعال المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

يحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد أن نجح الأبيض في حصد 17 نقطة، متفوقًا على المصري الوصيف بفارق نقطتين، حيث جمع الفريق البورسعيدي 15 نقطة.

ويأتي وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما جاء إنبي رابعًا بعد حصده 13 نقطة بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا الذي حل خلفه.

وتراجع الأهلي للمركز السادس في جدول الترتيب بعد أن كان رابعًا بعد نهاية منافسات الجولة، حيث جمع 12 نقطة ليتساوى مع زد الذي حل سابعًا.

- الزمالك: 17 نقطة.

- المصري: 15 نقطة.

- وادي دجلة: 14 نقطة.

- إنبي: 13 نقطة.

- سيراميكا كليوباترا: 13 نقطة.

- الأهلي: 12 نقطة.

الأهلي الزمالك المصري الدوري المصري

