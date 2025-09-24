الأهلي يتراجع.. جدول ترتيب الدوري المصري

انتهت منافسات الجولة الثامنة من مباريات الدوري المصري الممتاز، عدا مواجهة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية، التي تم تأجيلها حتى مطلع ديسمبر المقبل.

وشهدت الجولة الثامنة مجموعة من المباريات الهامة، التي جرت أبرزها تعثر الزمالك والمصري في ظل اشتعال المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

يحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك بعد أن نجح الأبيض في حصد 17 نقطة، متفوقًا على المصري الوصيف بفارق نقطتين، حيث جمع الفريق البورسعيدي 15 نقطة.

ويأتي وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما جاء إنبي رابعًا بعد حصده 13 نقطة بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا الذي حل خلفه.

وتراجع الأهلي للمركز السادس في جدول الترتيب بعد أن كان رابعًا بعد نهاية منافسات الجولة، حيث جمع 12 نقطة ليتساوى مع زد الذي حل سابعًا.

- الزمالك: 17 نقطة.

- المصري: 15 نقطة.

- وادي دجلة: 14 نقطة.

- إنبي: 13 نقطة.

- سيراميكا كليوباترا: 13 نقطة.

- الأهلي: 12 نقطة.