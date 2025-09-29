قرر النادي الأهلي فرض السرية التامة على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "الأهلي قرر فرض السرية الكاملة على استعداداته لمباراة القمة ضد الزمالك".

وأضافت: "الأهلي سوف يبدأ التدريبات للزمالك غدًا الخميس بالأخص بعدما تم منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم".

وكان الأهلي قد انتصر في الجولة الماضية على حرس الحدود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة، وقبلها انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة.

ويدخل الأهلي مباراته مع الزمالك محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك من أجل استعادة توازنه ببطولة الدوري بالأخص وأنه فقد العديد من النقاط في بداية المسابقة.