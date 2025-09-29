المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قناة الأهلي: الجهاز الفني يفرض السرية الكاملة على التدريبات قبل قمة الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:53 م 24/09/2025
الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

قرر النادي الأهلي فرض السرية التامة على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت قناة الأهلي: "الأهلي قرر فرض السرية الكاملة على استعداداته لمباراة القمة ضد الزمالك".

وأضافت: "الأهلي سوف يبدأ التدريبات للزمالك غدًا الخميس بالأخص بعدما تم منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم".

وكان الأهلي قد انتصر في الجولة الماضية على حرس الحدود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة، وقبلها انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة.

ويدخل الأهلي مباراته مع الزمالك محتلا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق الفوز على الزمالك من أجل استعادة توازنه ببطولة الدوري بالأخص وأنه فقد العديد من النقاط في بداية المسابقة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري قناة الأهلي

