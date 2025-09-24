المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقرار من فيريرا.. الزمالك يلتقط الأنفاس قبل مواجهة الأهلي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

10:59 م 24/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، على منح لاعبي الأبيض راحة من التدريبات غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

يضرب فريق الأهلي موعدًا مع نظيره الزمالك، لحساب منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

راحة لفريق الزمالك

حصل فريق الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية، غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقبلة التي ستجمع بينهما في الدوري المصري، بقرار من فيريرا.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الكلية الحربية، في إطار تحضيراته لمباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري.

ويتربع فريق الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة حصدها الأبيض خلال 8 جولات، إذ حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مواجهتين وتعثر في لقاء.

كان قد تعادل الزمالك في مباراته أمام الجونة بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جرى لحسابات الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري

