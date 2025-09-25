اقتربت مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز، من أن تُلعب على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكشف مصدر مسؤول داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن غلق استاد القاهرة بداية من شهر أكتوبر الجاري بسبب أعمال الصيانة، دفع النادي لطلب نقل اللقاء إلى ملعب هيئة قناة السويس.

أضاف المصدر أن الاختيار بين استاد السلام وهيئة قناة السويس لكن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك يفضل أرضية استاد الهيئة لذا هو الأقرب لاستضافة المباراة.

يُذكر أن الزمالك خاض ثلاث مباريات هذا الموسم على نفس الملعب أمام سيراميكا كليوباترا، مودرن فيوتشر والإسماعيلي.

ويأتي الزمالك في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

