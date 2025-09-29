سيخوض المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، مباراة القمة الأولى له مع القلعة البيضاء، أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي، يوم الإثنين المقبل.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونلقي الضوء عبر هذا التقرير، على ما قدمه مدربو الزمالك الأجانب منذ بداية الألفية الحالية، في أول مباراة قمة ضد الأهلي، يانيك فيريرا.

تعادل البرازيلي كارلوس كابرال في أول لقاء قمة له، بموسم 2002-2003، بنتيجة 2-2 بين الأهلي والزمالك.

خسر البرتغالي نيلو فينجادا مباراته الأولى أمام النادي الأهلي، بنتيجة 1-3 في كأس السوبر المصري 2003 بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

خسر الصربي دراجوسلاف ستيبانوفيتش بنتيجة 4-2 في الدوري المصري خلال موسم 2004-2005، وفي المقابل تعادل البرتغالي مانويل كاجودا سلبيًا في الموسم التالي.

وفاز الفرنسي هنري ميشيل على الأهلي، في أول لقاء قمة له، خلال موسم 2006-2007، بهدفين دون رد.

وفي دوري أبطال أفريقيا 2008، سقط الألماني راينر هولمان في فخ الخسارة بنتيجة 1-2، بمواجهته الأولى مع العملاق الأبيض في تاريخ لقاءات القمة ضد الأهلي.

وعاد التعادل السلبي للظهور في مباريات القطبين، حينما تولى السويسري ميشيل ديكاستل قيادة الزمالك، وذلك في الدوري المصري 2008-2009.

وتعادل أيضَا البرازيلي جورفان فييرا، بنتيجة 1-1، في لقاء الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا عام 2012.

وخسر المخضرم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بهدفين دون مقابل أمام الأهلي، في لقاء القمة الأول له، خلال موسم 2014-2015.

وخسر الزمالك بنفس النتيجة في أولى مباريات القمة للمدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، خلال منافسات الدوري المصري 2016-2017.

وبعد عامين حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة القمة في الدوري المصري 2018-2019، بأولى لقاءات القمة للسويسري كريستيان جروس.

وفي نفس الموسم خسر الزمالك بقيادة ميتشو بنتيجة 2-3 أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وحصد الزمالك لقب كأس السوبر المصري 2020، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تفوق على الأهلي في أول قمة له، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل سلبيًا في الوقت الأصلى.

وخسر الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020.

وسقط الفريق الأبيض بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في فخ هزيمة ثقيلة أمام الأهلي، برباعية مقابل هدف، في الدوري المصري 2022-2023.

كما خسر الزمالك مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، بثنائية نظيفة على يد الأهلي، في نهائي بطولة كأس مصر 2022-2023.

وكان آخر مدرب أجنبي قد واجه الأهلي لأول مرة هو البرتغالي جوزيه بيسيرو، في الموسم الماضي، حينما اقتنص تعادلًا متأخرًا في الدقائق الأخيرة، بهدف لكل فريق.