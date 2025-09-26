أكد الجزائري ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على استمرار العمل بكل قوة، لتحسين وضع الدراويش في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي يتواجد حاليًا في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حصل على 4 نقاط فقط حتى الآن من المباريات الـ8 التي خاضها.

مدرب الإسماعيلي يرفض الاستسلام

وقال حمدي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "بالطبع المكانة الحالية لا تليق بالإسماعيلي على أي حال من الأحوال، ولا نستحق التواجد في هذا الترتيب المتأخر".

أضاف: "كما يرى الجميع الخسارة تأتي بسبب أخطاء ساذجة للغاية في المباريات، وهو الشيء الذي يجعلنا أكثر حزنًا".

واصل المدرب الجزائري: "تعودت دائمًا على التحديات وسأواصل التحدي مع الإسماعيلي حتى نعود بالفريق إلى مكانته الطبيعية من جديد، أنا لا أعتاد الاستسلام".

واختتم حمدي تصريحاته، قائلًا: "الإسماعيلي فريق عريق ويمتلك جمهور أكثر من رائع، أطالبهم وكما عاهدتهم أن يواصلوا الدعم والمساندة للفريق".

ويلتقي الإسماعيلي في مباراته المقبلة مع فريق البنك الأهلي، يوم الإثنين المقبل، في تمام الخامسة مساءً، لحساب مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.