كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
أزمة "أوضة اللبس" و4 شروط لاختيار المدرب.. محمد يوسف يجيب على 8 أسئلة عن الأهلي

هادي المدني

كتب - هادي المدني

11:51 ص 26/09/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن بعض الأمور المتعلقة باختيار المدير الفني الجديد، إضافة إلى حالة غرفة ملابس الفريق بعد ما أثير عن أزمة داخلها.

حقيقة أزمة غرفة الملابس

قال محمد يوسف في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الأمور تمضي بشكل جيد، لكن ليس بالشكل الذي يرضي الأهلي، فنحن نستطيع أن نقدم أفضل من ذلك والفريق مازال في بداية الموسم، والأهلي مر بمثل هذه الظروف من قبل ونحاول التغلب على الصعوبات بالتماسك ودراسة المشاكل الموجودة، وكل من يعمل في الأهلي يمتلك فكر واحد وهو الفكر الجماعي".

أما عن وجود خلافات بسبب تفاوت الرواتب، فقال: "الأهلي عندما يكون في نتائج غير جيدة تظهر الكثير من الشائعات، والجميع داخل النادي الأهلي متفهم والمنظومة في العالم كله تفهم أن المقابل المادي يختلف من لاعب لآخر، وكل لاعب يحصل على القيمة التي تساوي قدراته وما يقدمه".

وأضاف: "الجميع يدرك أن الأهلي مادة قوية جدا للإعلام، لكن في الفترة المقبلة إن شاء الله سنمضي بشكل جيد، وعماد النحاس تولى المسؤولية وحقق تعادل ثم فوزين وإن شاء الله الأمور تسير بشكل أفضل".

موقف ياسر إبراهيم

تحدث محمد يوسف عن الموقف الذي التقطته الكاميرات بعد قيام ياسر إبراهيم مدافع الفريق بالاعتراض على مسؤول الشركة الراعية أثناء تسليم جائزة رجل المباراة لمروان عطية خلال مواجهة حرس الحدود.

وأوضح يوسف :"حصل اعتذار وصلح متبادل، وكل هذه الأمور تمت مسؤولية وليد صلاح الدين منذ أن أصبح مدير الكرة، فهو مسؤول عن الفريق الأول والمور الداخلية ويحصل تنسيق فيما بيننا".

حالة إمام عاشور

كما انتقل للحديث عن الحالة الصحية لإمام عاشور، قائلًا: "خضع لفحوصات طبية من خلال الدكتور أحمد جاب الله، وكل المستجدات الخاصة به مسؤولية الجهاز الطبي، لكن الأمور تسير بتحسن".

الاتفاق مع المدير الفني

أما عن المدير الفني فقال: "الملف الخاص بالمدير الفني كبير للغاية، ونحن كنادي أهلي نعمل بشكل يومي وبشكل قوي جدًا، سواء رئيس النادي، أو لجنة الكرة أو أنا، أو وليد صلاح الدين مدير الكرة".

وواصل: "نرى أن الأهلي يجب أن يتعاقد مع مدير فني مميز وقوي، يناسب تاريخ الأهلي، وحجم طموحات النادي، نحن نسير نحو تحديات كبيرة على مستوى بطولة أفريقيا، والدوري ومختلف المنافسات، وبشكل يومي نقوم بعمل مقابلات مع مدربين حتى نصل لاختيار مميز، وهذا ما يستحقه الأهلي".

واستطرد :"نعمل لكن كعادتنا في الأهلي، حتى عندما نصل إلى خطوات متقدمة لا يمكن أن نتحدث إلى بعد التوصل إلى اتفاق رسمي ونقوم بالإعلان من خلال النادي".

وكشف عن الأموال المالية الخاصة بمطالب المدربين، قائلًا: "الوضع الحالي أن بعض المدربين يطلبون أرقام كبيرة، وهناك مدربين يطلبون 4 مليون دولار، وهو ما يعني 200 مليون جنيه مصري، ومع مقارنة الجنيه المصري باليورو أو الدولار تدرك أنك أمام مقابل مادي كبيرة للغاية."

ثم أشار إلى الشروط التي وضعها الأهلي لاختيار المدرب الجديد، قائلًا: "نحاول أن نصل إلى اختيار متوازن بين المدرب صاحب الشخصية القوية، والمرونة الفنية والتكتيكية، وعامل السن الخبرات، وفي نفس الوقت يكون هناك توافق مع الإمكانات المادية."

الوضع الهيكلي داخل الأهلي

نفى محمد يوسف وجود خلافات داخل النادي، قائلًا :"أسامة هلال مدير السكاوتنج داخل النادي الأهلي، ويبذل مجهود كبير للغاية، وأود أن أوضح بأن هناك شائعات تقول بوجود خلافات بين محمد يوسف وأسامة هلال وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، نحن نعمل معا بتعاون تام ونعمل في منظومة محترمة لا تقبل بمثل هذه الأمور".

وأردف: "لا يوجد أي نية لإضافة عنصر أجنبي للجهاز الطبي، ونحن نثق تماما في أحمد جاب الله وندعمه والجهاز بالكامل بفضل ما يقدمه من عمل للفريق، والجهاز الطبي متلقي للإصابة ويقوم بعلاجها وليس مسؤولا عن تجنب الإصابة".

أما عن خبراته التي أهلته للحصول على منصبه الحالي: "سبق أن عملت في وقت سابق كمدير للكرة في الأهلي، وهذا أمر إداري بدرجة كبيرة جدا، وعندما عملت خارج الأهلي كمدير فني جزء كبير من شغلي كمدير فني له جانب إداري وتنظيمي وعلى مستوى التعاقدات".

رفض عرض الاتحاد السكندري

أكد محمد يوسف أنه رفض العودة للتدريب في الوقت الحالي: "حصلت على عرض من الاتحاد السكندري بالفعل، وأشكر جدا النادي على الثقة الكبيرة، وهو النادي الأكثر شعبية في اسكندرية، لكن في الوقت الحالي لا يمكن أن أتخلى عن الأهلي، ولدينا ملفات كثيرة مفتوحة".

وأضاف: "تعاقدنا مؤخرًا مع مدرب هولندي لقطاع الناشئين، وهناك ملفات خاصة بفريق التحليل، والسكاوتنج، ومسألة التدريب لا تتعارض مع عمل المدير الرياضي ولا أعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل لأن متغيرات الكرة سريعة وكبيرة لكن حاليًا لا أفكر سوى في عملي مع الأهلي".

فصل فريق الكرة عن الانتخابات

مدير الكرة في الأهلي أكد عدم تأثر الفريق بأي أمور إدارية داخل النادي: "منذ الصغر اعتاد النادي الأهلي على فصل فريق الكرة عن الانتخابات والجمعيات العمومية، ووليد يعلم هذا الأمر جيدًا، نحن نتواجد في الملعب فقط، حتى على مستوى قطاع الناشئين يعلمون جيدًا هذا الأمر".

واستكمل: "أوضة اللبس، وقطاع الفريق الأول بالكامل يعلم تماما ضرورة عدم التفكير على الإطلاق إلى في المنافسات".

رسالة قبل القمة

واختتم بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل مباراة القمة التي تقام الإثنين المقبل: "أقول للجمهور بأن الأهلي يمرض ولا يموت، وأعدهم بالعودة إلى أفضل مستوى وأن الموسم الحالي سيكون موسم بطولات وسيسعد كل أهلاوي وكل مشجع سيكون فخورًا بالفريق."

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمد يوسف إمام عاشور ياسر إبراهيم المدير الفني الجديد

أخبار تهمك

إعلان

