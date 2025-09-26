المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: المحكمة الرياضية تقرر تأجيل الحكم النهائي في قضية رمضان صبحي والمنشطات

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

04:27 م 26/09/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، تأجيل الحكم النهائي في قضية رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بتعاطيه منشطات.

وكان رمضان صبحي اتهم بتعاطيه المنشطات، في الموسم الماضي.

وقال مصدر ليلا كورة، إن المحكمة الرياضية الدولية، قررت تأجيل الحكم في قضية رمضان صبحي إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

تأجيل الحكم النهائي في قضية رمضان صبحي

وأوضح المصدر، أنه كان من المفترض أن تعلن المحكمة الرياضية قرارها بالأمس الخميس، قبل أن تقرر تأجيل القرار لشهر أكتوبر المقبل.

وعلى الرغم من إصدار قرار برفع الإيقاف عن رمضان صبحي من قبل، إلا أن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، قررت الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات.

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري السابق يوم 31 مارس 2024 خلال استضافته في إذاعة أون سبورت إف إم: "منظمة المنشطات أرسلت لنا خطابًا رسميًا بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز".

ويغيب رمضان صبحي عن المشاركة مع بيراميدز، منذ بداية الموسم الجاري، حيث إنه لم يشارك إلا بديلًا في مباراة أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال 2025. 

رمضان صبحي والمنشطات.. تسلسل زمني

 

مباراة بيراميدز القادمة
المحكمة الرياضية رمضان صبحي المنشطات

