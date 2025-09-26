المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وكيله: يانيك فيريرا ملتزم بعقده مع الزمالك.. وهذه حقيقة العرض البلجيكي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:47 م 26/09/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا - الزمالك

أكد خالد سليمان وكيل يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك أن المدرب البلجيكي ملتزم بعقده مع القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة القمة ضد الأهلي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

طالع مباريات الجولة التاسعة في الدوري من هنا

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يانيك فيريرا لا يركز سوى مع نادي الزمالك، لديه مباراة مهمة ضد الأهلي، ولا صحة لما يتردد حول العروض التي يتلقاها المدرب".

وأضاف: "فيريرا مصمم على النجاح مع الزمالك وأن يقدم تجربة جيدة مع النادي".

وأكمل: "يانيك فيريرا ملتزم بعقده مع الزمالك وأزمة المستحقات ليس لها تأثير، والمدرب يتواصل باستمرار مع جون إدوارد، ولا مشكلة في ذلك".

وعن حقيقة العرض البلجيكي الذي تلقاه في الفترة الماضية، رد خالد سليمان، قائلًا: "فيريرا مثل أي مدرب قد يأتي إليه عروضا ولكن أؤكد أن المدرب ملتزم بعقده وسعيد بتواجده في الزمالك، ولا يركز في أي أمور خارجية".

وأتم: "هدف فيريرا هو حصد البطولات مع الزمالك".

للتعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

 

