أعلن النادي الأهلي دعوة الجمعية العمومية، للنظر في جدول الأعمال، الذي يشمل انتخاب مجلس إدارة جديد، كما حدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة.

انتخابات الأهلي

الأهلي كشف في بيان عبر موقعه الرسمي، إن مجلس الإدارة يدعو الأعضاء العاملين المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية التى ستنعقد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ للنظر فى جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8ـ12ـ2024.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية فى 30-6-2025 عن الفترة من 1ـ7ـ2024 حتى30-6-2025، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد، وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في 30-6-2025، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025-2026.

4- انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025-2029.

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام.

8- النظر في التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقاً لما تقره اللائحة.

9- اعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الإدارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30-6-2025.

10- اعتماد تحديد قيمة رسم الالتحاق للعضويات الجديدة وتحديد الأعداد المقرر قبولها بالمقر الرئيسي وفرعي النادي بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة وذلك اعتبارًا من 1-7-2026.

11- اعتماد تعديل بعض بنود اللائحة المالية.

على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء والإدلاء بأصواتهم في اجتماع الجمعية العمومية، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ويجوز لرئيس اللجنة القضائية مدها حتى التاسعة مساءً، إذا اقتضت ظروف العملية الانتخابية ذلك.

باب الترشح لانتخابات الأهلي

كما أعلن الأهلي، أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات بدءًا من يوم السبت الموافق 27-9-2025، ولمدة سبعة أيام متتالية، وحتى يوم الجمعة الموافق 3-10-2025 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.