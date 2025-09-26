أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن قيام شبكة إدارة قناة "MBC" بإيقاف برنامج الإعلامي مدحت شلبي، وتحويله للتحقيق.

وجاء قرار القناة بعد تقديم النادي الأهلي شكوى رسمية ضد مدحت شلبي وبرنامجه المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر 2"، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى بلاغ من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى النائب العام، يتهم فيه المذكور بنشر أخبار كاذبة ومخالفة للأكواد الإعلامية.

وكتب عثمان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "قنوات MBC توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق".

وأضاف: "جاء ذلك بعد شكوى النادي الأهلي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبلاغ الكابتن محمود الخطيب إلى النائب العام، يتهم المذكور بنشر أخبار كاذبة ومخالفة للأكواد الإعلامية".

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد تحدث خلال برنامجه عن خسائر مالية كبيرة تكبّدها النادي الأهلي خلال فترة رئاسة محمود الخطيب، وتحديدًا فيما يتعلق بدفع مبالغ لفسخ عقدي المدربَين مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو.

كما تناول شلبي ما وصفه بـ"فشل" محمود الخطيب في استخراج تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما حال دون مرافقته لبعثة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.