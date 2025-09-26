المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

26 24
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

المستشار القانوني بالأهلي: إيقاف برنامج مدحت شلبي وتحويله للتحقيق

محمد همام

كتب - محمد همام

07:00 م 26/09/2025
مدحت شلبي

الإعلامي مدحت شلبي

أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن قيام شبكة إدارة قناة "MBC" بإيقاف برنامج الإعلامي مدحت شلبي، وتحويله للتحقيق.

وجاء قرار القناة بعد تقديم النادي الأهلي شكوى رسمية ضد مدحت شلبي وبرنامجه المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر 2"، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى بلاغ من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى النائب العام، يتهم فيه المذكور بنشر أخبار كاذبة ومخالفة للأكواد الإعلامية.

(طالع بيان الأهلي من هنا)

وكتب عثمان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "قنوات MBC توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق".

وأضاف: "جاء ذلك بعد شكوى النادي الأهلي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبلاغ الكابتن محمود الخطيب إلى النائب العام، يتهم المذكور بنشر أخبار كاذبة ومخالفة للأكواد الإعلامية".

وكان الإعلامي مدحت شلبي قد تحدث خلال برنامجه عن خسائر مالية كبيرة تكبّدها النادي الأهلي خلال فترة رئاسة محمود الخطيب، وتحديدًا فيما يتعلق بدفع مبالغ لفسخ عقدي المدربَين مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو.

كما تناول شلبي ما وصفه بـ"فشل" محمود الخطيب في استخراج تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما حال دون مرافقته لبعثة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب مدحت شلبي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

