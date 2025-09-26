قررت رابطة الأندية المحترفة معاقبة ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي بـ"لفت نظر وغرامة" بعد أزمة جائزة رجل مباراة حرس الحدود.

وانتصر الأهلي على حرس الحدود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أزمة ياسر إبراهيم مع جائزة رجل مباراة حرس الحدود

بدأت الأزمة عقب انتهاء المباراة، حيث أعلن المراقب فوز مروان عطية بجائزة أفضل لاعب في لقاء حرس الحدود.

وتفاجأ الجميع بذهاب ياسر إبراهيم للمراقب وأبدى اعتراضه على عدم حصوله على الجائزة.

وتحدث ياسر إبراهيم مع المراقب عن أسباب عدم حصوله على الجائزة وكيفية الاختيار، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة وأن زميله (مروان عطية) هو الذي حصل عليها.

وتدخل المنسق الأمني للأهلي، بالإضافة إلى محمد الشناوي وتم انتهاء الأزمة.

لفت نظر ياسر إبراهيم وإيقافات بالجملة بالإسماعيلي.. 14 عقوبة في الجولة الثامنة بالدوري

عقوبة ياسر إبراهيم

وجهت رابطة الأندية في عقوبات الجولة الثامنة لفت نظر للمدافع ياسر إبراهيم، كما تم توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه.

وكشفت الرابطة عن نص اللائحة التي استندت إليها في معاقبة ياسر إبراهيم سواء بلفت النظر والغرامة.. وهي كالتالي:

(عدم تنفيذ تعليمات الحكم أو التذمر والاعتراض على الحكم أو مراقب المباراة بالقول أو الإشارة.. ستكون العقوبة لفت نظر وغرامة 5 آلاف جنيه).

ووفقا لهذه المادة فإن ياسر إبراهيم اعترض على مراقب المباراة بالقول أو الإشارة، ولذلك تم تطبيق اللائحة عليه.