حالة من الجدل تسيطر على موقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من الترشح على رئاسة "القلعة الحمراء" في ولاية ثالثة، خاصة بعدما أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشح في الانتخابات المقبلة.

ورغم الإعلان الرسمي الذي جاء في 12 سبتمبر الجاري، إلا أن الجدل ما يزال مستمرًا حول موقف الخطيب من الترشح في الانتخابات القادمة، والتي من المقرر أن تُجرى يومي 30 و31 أكتوبر المقبل.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، اليوم الجمعة، فتح باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات بدءًا من السبت 27 سبتمبر 2025 حتى الجمعة 3 أكتوبر 2025.

وهنا السؤال: هل يقرر الخطيب الترشح للانتخابات القادمة أم سيبتعد ويفسح المجال لوجه جديد؟

- 3 مشاهد تقرب الخطيب من الترشح

شهدت الفترة الماضية تواجد محمود الخطيب في جلسات الاجتماع بين أعضاء لجنة التخطيط لمناقشة ملف المدير الفني الجديد، والذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة بدلاً من الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل في نهاية أغسطس الماضي عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في الأسبوع الخامس.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت محاولات مكثفة من جانب مسؤولي الكرة في النادي الأهلي من أجل التعاقد مع المدرب البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، حيث تم مناقشة الأمور المالية بالإضافة إلى بنود العقد.

المشهد الثاني هو قيام محمود الخطيب بعقد اجتماعات مع رجل الأعمال ياسين منصور للترشح على منصب النائب في الولاية المقبلة والانضمام إلى قائمته، إلى جانب عقد جلسات مع سيد عبد الحفيظ.

وكان الاجتماع مع عبد الحفيظ بهدف الترشح على منصب عضو مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى مناقشة ملف الكرة نظرًا لإمكانية تولي منصب نائب المشرف العام على قطاع الكرة.

أما المشهد الثالث فتمثل في حرص الخطيب على التواجد في الجمعية العمومية الأخيرة حول لائحة النادي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية في مقر النادي بالجزيرة.

- 3 مشاهد تبعد الخطيب

المشهد الأول حول غياب الخطيب عن الانتخابات المقبلة هو عدم حضوره اجتماع مجلس الإدارة مرتين منذ عودته من مناسك العمرة، ما دفع البعض للاعتقاد بأن غياب الرجل الأول في مجلس الأهلي كان بسبب الإرهاق فقط.

أما المشهد الثاني فهو عدم تواصل الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة منذ عودته من المملكة العربية السعودية، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين.

المشهد الثالث هو عدم إعلان الخطيب موقفه النهائي من الترشح في الانتخابات بعد قراره الرسمي في 12 سبتمبر بعدم الترشح في الدورة المقبلة.