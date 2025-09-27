تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن موقفه من الترشح في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان عبد الحفيظ قد رحل عن منصب مدير الكرة بالأهلي في شهر أغسطس لعام 2023، قبل أن يجتمع مؤخرا مع محمود الخطيب، رئيس النادي، دون الكشف عما تمت مناقشته في اللقاء الذي دار بالنادي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "قد يكون لدي نية للترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي".

وأضاف: "لن أكون يوما ما مشكلة للنادي الأهلي، بل يجب أن أكون حلا لمشكلة فأنا حصلت على الكثير من النادي الأهلي".

وأتم: "أحفظ المعروف دائما ولا أنسى ما يحدث معي، محمود الخطيب أخ أكبر بالنسبة لي وهو من وضعني في منصب مدير الكرة بالأهلي وخلافي دائما يكون بناء على وجهات النظر والرؤية في وقت ما ".

وقبل أيام قال مصدر ليلا كورة إن سيد عبد الحفيظ يُعد "الحصان الأسود" في الفترة المقبلة، لأنه سيكون عضو مجلس إدارة ونائبا للمشرف علي قطاع الكرة، ولكن لن يكون له دور في شركة الكرة.