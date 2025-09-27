المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن.. نية الترشح في انتخابات الأهلي.. وعلاقته مع الخطيب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:22 ص 27/09/2025
سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن موقفه من الترشح في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكان عبد الحفيظ قد رحل عن منصب مدير الكرة بالأهلي في شهر أغسطس لعام 2023، قبل أن يجتمع مؤخرا مع محمود الخطيب، رئيس النادي، دون الكشف عما تمت مناقشته في اللقاء الذي دار بالنادي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "قد يكون لدي نية للترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي".

وأضاف: "لن أكون يوما ما مشكلة للنادي الأهلي، بل يجب أن أكون حلا لمشكلة فأنا حصلت على الكثير من النادي الأهلي".

وأتم: "أحفظ المعروف دائما ولا أنسى ما يحدث معي، محمود الخطيب أخ أكبر بالنسبة لي وهو من وضعني في منصب مدير الكرة بالأهلي وخلافي دائما يكون بناء على وجهات النظر والرؤية في وقت ما ".

وقبل أيام قال مصدر ليلا كورة إن سيد عبد الحفيظ يُعد "الحصان الأسود" في الفترة المقبلة، لأنه سيكون عضو مجلس إدارة ونائبا للمشرف علي قطاع الكرة، ولكن لن يكون له دور في شركة الكرة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيد عبد الحفيظ محمود الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg