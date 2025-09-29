نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

الإسباني أليخاندرو مونييز حكمًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، للإسباني أليخاندرو مونييز رويز.

كرة يد.. الأهلي يسحق سيدني الأسترالي في بطولة العالم للأندية

حقق النادي الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب نظيره فريق جامعة سيدني الأسترالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب).

كرة يد.. الزمالك يستهل مشواره في بطولة العالم للأندية بالفوز على تاوباتي

استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بالفوز على حساب نظيره تاوباتي البرازيلي، في إطار منافسات المجموعة الثالثة، بالمسابقة المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

المصري يضرب موعدًا مع الاتحاد الليبي في دور الـ32 من الكونفدرالية

ضرب الاتحاد الليبي موعدًا مع المصري البورسعيدي في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32) لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع أسامة جلال، خلال مباراة الأهلي السعودي، في إطار كأس إنتركونتيننتال.

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن.. نية الترشح في انتخابات الأهلي.. وعلاقته مع الخطيب

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن موقفه من الترشح في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء.

رسميا.. الأهلي يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد.. وموعد فتح الترشح

أعلن النادي الأهلي دعوة الجمعية العمومية، للنظر في جدول الأعمال، الذي يشمل انتخاب مجلس إدارة جديد، كما حدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة.

وكيله: يانيك فيريرا ملتزم بعقده مع الزمالك.. وهذه حقيقة العرض البلجيكي

أكد خالد سليمان وكيل يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك أن المدرب البلجيكي ملتزم بعقده مع القلعة البيضاء.

