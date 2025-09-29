المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

ملف يلا كورة.. حكم القمة.. وفوز الأهلي والزمالك بمونديال الأندية لليد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:56 ص 27/09/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها فوز الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الجمعة.

الإسباني أليخاندرو مونييز حكمًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، للإسباني أليخاندرو مونييز رويز.

اقرأ التفاصيل: الإسباني أليخاندرو مونييز حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك

كرة يد.. الأهلي يسحق سيدني الأسترالي في بطولة العالم للأندية

حقق النادي الأهلي فوزًا ساحقًا على حساب نظيره فريق جامعة سيدني الأسترالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب).

اقرأ التفاصيل: كرة يد.. الأهلي يسحق سيدني ببطولة العالم للأندية

كرة يد.. الزمالك يستهل مشواره في بطولة العالم للأندية بالفوز على تاوباتي

استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بالفوز على حساب نظيره تاوباتي البرازيلي، في إطار منافسات المجموعة الثالثة، بالمسابقة المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ التفاصيل: الزمالك يهزم تاوباتي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

المصري يضرب موعدًا مع الاتحاد الليبي في دور الـ32 من الكونفدرالية

ضرب الاتحاد الليبي موعدًا مع المصري البورسعيدي في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32) لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

اقرأ التفاصيل: المصري يضرب موعدًا مع الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع أسامة جلال، خلال مباراة الأهلي السعودي، في إطار كأس إنتركونتيننتال.

اقرأ التفاصيل: طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أسامة جلال

سيد عبد الحفيظ يتحدث عن.. نية الترشح في انتخابات الأهلي.. وعلاقته مع الخطيب

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، عن موقفه من الترشح في انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء.

اقرأ التفاصيل: سيد عبد الحفيظ يتحدث عن.. نية الترشح في انتخابات الأهلي

رسميا.. الأهلي يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد.. وموعد فتح الترشح

أعلن النادي الأهلي دعوة الجمعية العمومية، للنظر في جدول الأعمال، الذي يشمل انتخاب مجلس إدارة جديد، كما حدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة.

اقرأ التفاصيل: الأهلي يدعو الجمعية العمومية للنظر في انتخاب مجلس جديد

وكيله: يانيك فيريرا ملتزم بعقده مع الزمالك.. وهذه حقيقة العرض البلجيكي

أكد خالد سليمان وكيل يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك أن المدرب البلجيكي ملتزم بعقده مع القلعة البيضاء.

اقرأ التفاصيل: الاهلي والزمالك.. وكيله يتحدث عن مستقبل يانيك فيريرا

الزمالك الأهلي ملف يلا كورة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

