الظهور الرابع.. خوان بيزيرا برازيلي جديد في قمة الأهلي والزمالك

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:48 م 27/09/2025
خوان ألفينا بيزيرا

البرازيلي خوان ألفينا لاعب الزمالك الجديد

يترقب البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لدخول قائمة راقصي السامبا الذين سجلوا حضورهم مباراة القمة أمام الأهلي، من قبل.

مباراة الأهلي ضد الزمالك، تقام في تمام الثامنة مساء بعد غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

استراتيجية مزدوجة.. كيف يتعامل دفاع الأهلي لتحجيم خطورة خوان بيزيرا؟ (تحليل)

الحضور البرازيلي في القمة

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في القمة، على مستوى بطولتي الدوري المصري وكأس السوبر من قبل، الظهور البرازيلي في 3 مناسبات، سواء بالقميص الأحمر أو الأبيض، لعل أشهرهم برونو سافيو الذي سجل هدفًا خالدًا.

الأهلي

برونو سافيو، هو البرازيلي الوحيد الذي مثل الأهلي في القمة، حيث إنه لعب مباراة واحدة كانت بالسوبر المصري وسجل هدف قاد الأحمر للتتويج باللقب على حساب الزمالك، بعدما حسمت بنتيجة (2-0).

ووفقًا لما ذكره موقع "ترانسفير ماركت"، تواجد في صفوف الأهلي 3 لاعبين آخرين من البرازيل، لكنهم جميعًا لم يشاركوا في أي قمة من قبل، وهم: فابيو جونيور، بينهو وفاجنر ألفيس.

الزمالك

بينما من الزمالك، ريكاردينيو، تواجد ضمن صفوفه من قبل، خلال فترة 2008 إلى 2011، حيث شارك رفقة الفارس الأبيض ضد الأهلي مرتين.

الأولى كانت في كأس السوبر المصري، يوليو 2008، وفاز بها الأهلي (2-0)، بينما الثانية في نوفمبر 2009، وخسرها الزمالك (0-1)، في قمة الدور الأول من الدوري الممتاز.

ووفقًا لما ذكره موقع "ترانسفير ماركت"، تواجد في صفوف لاعب برازيلي آخر، وهو أندرسون أندرادي، لكنه لم يظهر في أي مباراة قمة.

بالتالي، سيكون خوان بيزيرا ثالث لاعب برازيلي يسجل حضوره في مباريات القمة، للمرة الرابعة، لينضم إلى ريكاردينيو لاعب الزمالك السابق، وكذلك برونو سافيو الذي مثل الأهلي من قبل.

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة الأهلي الزمالك مباراة الأهلي ضد الزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

