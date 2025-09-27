يحدد محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، خلال الساعات القليلة المقبلة، الموقف النهائي لقائمته التي من المرجح أن يخوض بها الانتخابات المقبلة، المزمع إقامتها يوم 31 اكتوبر المقبل لدورة جديدة 2025-2029.

وفتحت إدارة الاهلي اليوم السبت لبدء تلقي طلبات الترشيح والذي يستمر حتي الجمعة المقبلة.

تفاصيل اجتماعات الخطيب

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الخطيب يعقد اجتماعات مكثفة في مقر شركة القلعة الحمراء للاستقرار على القائمة النهائية التي سيخوض بها الإنتخابات.

وأضاف: "حسب حديث الخطيب مع البعض فأن قائمته قد تتقدم بأوراق ترشحها يوم الخميس المقبل وربما تتأخر لليوم الأخير قبل غلق الباب".

وأوضح: "هناك اجتماع أو تواصل سيحدث بين الخطيب وياسين منصور غدًا الأحد لحسم موقفه النهائي، خاصة وأن الأخير متواجد خارج مصر".

وواصل المصدر: "الخطيب عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للمرة الثانية، ونسق معه العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة وطلب منه تجهيز أوراق ترشحه، كما حدث تواصل بين الخطيب وأحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الكرة وسيجتمع به الخطيب خلال ساعات".

وأشار إلى أن هناك أسماء جديدة قد تظهر في قائمة الخطيب بخلاف أحمد حسام عوض وسيد عبد الحفيظ، مثل إبراهيم العامري وجيانا فاروق تحت السن في ظل خلافات قطاع السباحة على دور مي عاطف.

واختتم: "لا يزال الخطيب يناقش الدائرة المقربة منه في باقي أسماء قائمته المحتملة والتي إذا ما تواجد ياسين منصور بها، سيغير الكثير من الأمور، وهو ما سيتحدد في الساعات المقبلة من تواجده أو لا".