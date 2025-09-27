المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

موقف عبد الحفيظ ومنصور.. يلا كورة يكشف تفاصيل اجتماعات الخطيب لحسم قائمته لانتخابات الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:35 م 27/09/2025
محمود الخطيب

محمود الخطيب رئيس الأهلي

يحدد محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، خلال الساعات القليلة المقبلة، الموقف النهائي لقائمته التي من المرجح أن يخوض بها الانتخابات المقبلة، المزمع إقامتها يوم 31 اكتوبر المقبل لدورة جديدة 2025-2029.

وفتحت إدارة الاهلي اليوم السبت لبدء تلقي طلبات الترشيح والذي يستمر حتي الجمعة المقبلة.

تفاصيل اجتماعات الخطيب

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن الخطيب يعقد اجتماعات مكثفة في مقر شركة القلعة الحمراء للاستقرار على القائمة النهائية التي سيخوض بها الإنتخابات.

وأضاف: "حسب حديث الخطيب مع البعض فأن قائمته قد تتقدم بأوراق ترشحها يوم الخميس المقبل وربما تتأخر لليوم الأخير قبل غلق الباب".

وأوضح: "هناك اجتماع أو تواصل سيحدث بين الخطيب وياسين منصور غدًا الأحد لحسم موقفه النهائي، خاصة وأن الأخير متواجد خارج مصر".

وواصل المصدر: "الخطيب عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للمرة الثانية، ونسق معه العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة وطلب منه تجهيز أوراق ترشحه، كما حدث تواصل بين الخطيب وأحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الكرة وسيجتمع به الخطيب خلال ساعات".

وأشار إلى أن هناك أسماء جديدة قد تظهر في قائمة الخطيب بخلاف أحمد حسام عوض وسيد عبد الحفيظ، مثل إبراهيم العامري وجيانا فاروق تحت السن في ظل خلافات قطاع السباحة على دور مي عاطف.

واختتم: "لا يزال الخطيب يناقش الدائرة المقربة منه في باقي أسماء قائمته المحتملة والتي إذا ما تواجد ياسين منصور بها، سيغير الكثير من الأمور، وهو ما سيتحدد في الساعات المقبلة من تواجده أو لا".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب انتخابات الأهلي ياسين منصور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
برينتفورد

برينتفورد

3 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

96

هدف ثالث.. وجاء الهدف بعد قطع الكرة من لاعبي برينتفورد ثم هجمة مرتدة رائعة من خلال برينتفورد بعد تمريرة من يهور يارموليوك وصلت عند ماثياس ينسن انطلق بالكرة ثم استغل عدم ضغط دي ليخت وسدد الكرة قوية مرت من فوق يد ألتاي حارس مانشستر يونايتد إلى داخل الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
