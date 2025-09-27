المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري.. الجولة التاسعة تنطلق بفوزين نظيفين للحرس وكهرباء الإسماعيلية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:13 م 27/09/2025
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون العرب

افتتحت منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 اليوم السبت.

حرس الحدود يهزم زد بهدف نظيف

شهد افتتاح الجولة فوز حرس الحدود على زد بنتيجة 1-0 على ملعب استاد القاهرة.

سجل إبراهيم عبد الحكيم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38، فيما شهدت المباراة طرد محمد أشرف روقة لاعب حرس الحدود في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، رفع حرس الحدود رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد زد عند 12 نقطة في المركز السابع.

كهرباء الإسماعيلية يُسقط المقاولون العرب

في المباراة الثانية، حقق كهرباء الإسماعيلية انتصارًا ثمينًا بنتيجة 1-0 على المقاولون العرب على ملعب استاد المقاولون العرب.

جاء هدف الفوز عن طريق محمد السيد شيكا في الدقيقة 47، بينما طُرد لؤي وائل، مدافع المقاولون، في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر، بينما بقي المقاولون العرب في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة حرس الحدود القادمة
الدوري المصري المقاولون العرب كهرباء الإسماعيلية مباريات الدوري المصري نتائج مباريات الدوري المصري حرس الحدود ضد زد

