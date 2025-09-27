المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

0 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المصري يعلن تشكيله لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

07:28 م 27/09/2025
المصري البورسعيدي

المصري

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة نبيل الكوكي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة بتروجيت.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، والتي تقام في الثامنة مساء اليوم على ستاد السويس الجديد.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – بونور موجيشا – أحمد علي عامر – محمود حمادة

خط الهجوم: أحمد القرموطي – صلاح محسن

بينما جاء تشكيل بتروجيت للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع : توفيق محمد وأحمد بحبح وهادي رياض ومحمود شديد

خط الوسط : محمد علي عثمان وأدهم حامد وأمادو با

خط الهجوم: مصطفى البدري وسيكو سونكو ومصطفى جابر الجمل.

المصري الدوري المصري نبيل الكوكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

2 0
طلائع الجيش

طلائع الجيش

51

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز على طلائع الجيش

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg