المصري يعلن تشكيله لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة نبيل الكوكي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة بتروجيت.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، والتي تقام في الثامنة مساء اليوم على ستاد السويس الجديد.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – بونور موجيشا – أحمد علي عامر – محمود حمادة

خط الهجوم: أحمد القرموطي – صلاح محسن

بينما جاء تشكيل بتروجيت للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع : توفيق محمد وأحمد بحبح وهادي رياض ومحمود شديد

خط الوسط : محمد علي عثمان وأدهم حامد وأمادو با

خط الهجوم: مصطفى البدري وسيكو سونكو ومصطفى جابر الجمل.