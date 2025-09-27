المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر ليلا كورة: زيزو شارك في مران الأهلي.. وجاهز لدخول قائمة قمة الزمالك

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:49 م 27/09/2025
زيزو لاعب الأهلي

زيزو

أكد مصدر داخل النادي الأهلي مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين القادم، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "زيزو شارك في مران اليوم بشكل طبيعي".

وأضاف المصدر: "زيزو أصبح جاهز للدخول في قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، والقرار في النهاية بيد عماد النحاس".

وتعرض أحمد سيد زيزو، للإصابة في مباراة إنبي، بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، كما كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، وذلك عقب خضوعه للعديد من الفحوصات والأشعة.

الأهلي الدوري المصري زيزو

