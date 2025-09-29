المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
شريف المتصدر وثنائي سجل مع القطبين.. هدافو الجيل الحالي في قمة الأهلي والزمالك (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:05 م 27/09/2025
لا يفصلنا سوى يومين على انطلاق القمة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

بينهم ثنائي غامض.. 16 لاعبًا ينتظرون الظهور الأول في قمة الأهلي والزمالك

قمة منتظرة بين الأهلي والزمالك

سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية على موعد مع قمة مختلفة نظرًا لاحتياج كل فريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويدخل الأهلي والزمالك قمة الإثنين وجماهيرهما في حالة ينتابها القلق بسبب مستواهما غير المطمئن خلال الفترة الماضية.

ورغم تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة إلا أن نتائجه متذبذبة، وكان آخرها تعادله مع الجونة بنتيجة 1-1.

على الجانب الآخر، يعد الأهلي في أشد الحاجة للفوز وعدم التفريط في أي نقاط لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

ولا شك أن جماهير الأهلي تشعر بالقلق بسبب تراجع أداء ومستوى فريقها منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتلون حاليًا المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا من هنا

هدافو الجيل الحالي في قمة الأهلي والزمالك

يعد محمد شريف مهاجم الأهلي هو هداف الجيل الحالي في القمة برصيد 7 أهداف.

وهناك 4 لاعبين في قائمة الأهلي والزمالك ارتدوا قميص القطبين وهم (عبدالله السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، وإمام عاشور).

وسجل الثنائي بنشرقي وإمام عاشور بقميص الأهلي والزمالك.

بينما أحرز السعيد أهدافه بقميص الأهلي، بينما سجل زيزو بقميص الزمالك.

وسيغيب إمام عاشور عن القمة بسبب الإصابة.

للتعرف على قائمة هدافي الجيل الحالي في القمة اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

جدير بالذكر أن الهداف التاريخي لقمة الأهلي والزمالك هو محمد أبو تريكة برصيد 13 هدفا.

مباراة الأهلي القادمة
محمد شريف إمام عاشور بنشرقي موعد ماتش الاهلي والزمالك موعد مباراة الاهلي والزمالك الاهلي و الزمالك الاهلي ضد الزمالك

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

