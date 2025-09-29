قبل عماد النحاس.. ماذا قدم "مؤقت الأهلي" في قمة الزمالك؟ (صور)

لا يفصلنا سوى يومين على انطلاق القمة المرتقبة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

قمة منتظرة بين الأهلي والزمالك

سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية على موعد مع قمة مختلفة نظرًا لاحتياج كل فريق في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويدخل الأهلي والزمالك قمة الإثنين وجماهيرهما في حالة ينتابها القلق بسبب مستواهما غير المطمئن خلال الفترة الماضية.

ورغم تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة إلا أن نتائجه متذبذبة، وكان آخرها تعادله مع الجونة بنتيجة 1-1.

على الجانب الآخر، يعد الأهلي في أشد الحاجة للفوز وعدم التفريط في أي نقاط لمواصلة الزحف نحو الصدارة.

ولا شك أن جماهير الأهلي تشعر بالقلق بسبب تراجع أداء ومستوى فريقها منذ بداية الموسم الحالي، حيث يحتلون حاليًا المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة.

هدافو الجيل الحالي في قمة الأهلي والزمالك

يعد محمد شريف مهاجم الأهلي هو هداف الجيل الحالي في القمة برصيد 7 أهداف.

وهناك 4 لاعبين في قائمة الأهلي والزمالك ارتدوا قميص القطبين وهم (عبدالله السعيد، أحمد سيد زيزو، أشرف بنشرقي، وإمام عاشور).

وسجل الثنائي بنشرقي وإمام عاشور بقميص الأهلي والزمالك.

بينما أحرز السعيد أهدافه بقميص الأهلي، بينما سجل زيزو بقميص الزمالك.

وسيغيب إمام عاشور عن القمة بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن الهداف التاريخي لقمة الأهلي والزمالك هو محمد أبو تريكة برصيد 13 هدفا.