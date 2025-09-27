المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

4 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

2 2
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
22:05
اوكسير

اوكسير

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز وخسارة المصري في الجولة التاسعة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:49 م 27/09/2025
المصري

المصري يخسر من بتروجيت

انطلقت منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026 اليوم السبت، وسط تنافس حاد بين الفرق على المراكز المتقدمة.

شهد اليوم عدة نتائج غيرت شكل الترتيب، خاصة مع فوز بيراميدز الكاسح وخسارة المصري المفاجئة.

حرس الحدود يفوز نظيفًا على زد

افتتحت الجولة بفوز حرس الحدود على زد بنتيجة 1-0 على ملعب استاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع. في المقابل، تجمد رصيد زد عند 12 نقطة في المركز السابع.

كهرباء الإسماعيلية يُسقط المقاولون العرب

في المباراة الثانية، حقق كهرباء الإسماعيلية انتصارًا مهمًا بنتيجة 1-0 على المقاولون العرب على ملعب استاد المقاولون العرب، ليصل إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر.

أما المقاولون، فقد بقي في قاع الترتيب برصيد 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

بيراميدز يحقق إنجازًا تاريخيًا برباعية على طلائع الجيش

سجل بيراميدز فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-0 على ضيفه طلائع الجيش مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين.

بهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الثالث خلف المصري (15 نقطة، المركز الثاني) والزمالك المتصدر (17 نقطة).

أما طلائع الجيش، فظل في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

بتروجيت يفاجئ المصري ويسرق النقاط الثلاث

في قمة الجولة، حقق بتروجيت فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على المصري البورسعيدي على استاد السويس الجديد، ليصل رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس.

هذه الخسارة أوقفت تقدم المصري، الذي تجمد عند 15 نقطة في المركز الثاني، مما فتح الباب أمام منافسين آخرين.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

الدوري المصري الجولة التاسعة المصري البورسعيدي بيراميدز ترتيب الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما قبل المباراة
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
مصر - شباب

مصر - شباب

1

تشكيل منتخب مصر: حارس المرمى: أحمد وهب. خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي. خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد كباكا. خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

تفاصيل المباراة
