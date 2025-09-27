انطلقت منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026 اليوم السبت، وسط تنافس حاد بين الفرق على المراكز المتقدمة.

شهد اليوم عدة نتائج غيرت شكل الترتيب، خاصة مع فوز بيراميدز الكاسح وخسارة المصري المفاجئة.

حرس الحدود يفوز نظيفًا على زد

افتتحت الجولة بفوز حرس الحدود على زد بنتيجة 1-0 على ملعب استاد القاهرة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع. في المقابل، تجمد رصيد زد عند 12 نقطة في المركز السابع.

كهرباء الإسماعيلية يُسقط المقاولون العرب

في المباراة الثانية، حقق كهرباء الإسماعيلية انتصارًا مهمًا بنتيجة 1-0 على المقاولون العرب على ملعب استاد المقاولون العرب، ليصل إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر.

أما المقاولون، فقد بقي في قاع الترتيب برصيد 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

بيراميدز يحقق إنجازًا تاريخيًا برباعية على طلائع الجيش

سجل بيراميدز فوزًا ساحقًا بنتيجة 4-0 على ضيفه طلائع الجيش مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين.

بهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الثالث خلف المصري (15 نقطة، المركز الثاني) والزمالك المتصدر (17 نقطة).

أما طلائع الجيش، فظل في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

بتروجيت يفاجئ المصري ويسرق النقاط الثلاث

في قمة الجولة، حقق بتروجيت فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على المصري البورسعيدي على استاد السويس الجديد، ليصل رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس.

هذه الخسارة أوقفت تقدم المصري، الذي تجمد عند 15 نقطة في المركز الثاني، مما فتح الباب أمام منافسين آخرين.