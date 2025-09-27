اقترب النادي الأهلي، من تجديد عقد أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أحمد عبد القادر، بنهاية الموسم الجاري، يونيو 2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "نحسم ملف تجديد عقد أحمد عبد القادر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة".

الأهلي يحصل على موافقة أحمد عبد القادر

وأضاف: "حصل وليد صلاح الدين مدير الكرة، علي موافقة من اللاعب بتوقيع عقد جديد والاستمرار مع الفريق".

وتابع: "العقد الجديد من المننظر أن تكون مدته 4 سنوات".

وأتم: "سيتم تقدير اللاعب ماديًا بشكل يعوضه عن القيمة المالية المتواضعة في عقده الحالي مع الفريق".

وعاد أحمد عبد القادر، إلى حسابات النادي الأهلي من جديد، مع تولي عماد النحاس تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، يستبعد أحمد عبد القادر من التدريبات الجماعية للفريق.

وعاد عبد القادر إلى الأهلي من جديد، مطلع الموسم الجاري بعد نهاية إعارته مع نادي قطر القطري بالموسم الماضي.

وشارك عبد القادر صاحب الـ26 عامًا في مباراة ووحيدة كبديل خلال الموسم الجاري.