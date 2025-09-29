المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة سيزار سوتو.. طاقم حكام إسباني لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:19 ص 28/09/2025
سيزار سوتو

الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي والزمالك، في تمام الثامنة من مساء الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويقود مباراة الأهلي والزمالك، طاقم حكام إسباني، بقيادة سيزار سوتو جرادو.

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك

حكم ساحة: سيزار سوتو جرادو

حكم مساعد أول: إيفان ماسو جراندو

حكم مساعد ثاني: أنطونيو مورينو

حكم رابع: أليخاندرو رويز

حكم فيديو: خوسيه مونتيرو

حكم مساعد فيديو: ماريو لوبيز.

ويبلغ سيزار سوتو 45 عامًا، حيث شارك سيزار سوتو في 4 مباريات هذا الموسم، حيث أدار 3 مباريات في الدوري المصري وأخرى في  دوري أبطال أوروبا.

وسبق وأن أدار سوتو مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو، بالموسم قبل الماضي، حيث انتهى بفوز الملكي 3-2 في الدوري الإسباني.

واعتاد التحكيم الإسباني، على الظهور في الدوري المصري بالفترة الأخيرة، حيث إن مباراة الأهلي وبيراميدز هذا الموسم أدارها طاقم إسباني، وفي الموسم الماضي أيضًا ظهر التحكيم الإسباني في مصر.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، فيمايحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

 

الأهلي الزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك سيزار سوتو الأهلي والزمالك، حكم مباراة الأهلي والزمالك

