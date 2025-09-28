أصبح الدنماركي توماس توماسبيرج، أقرب المرشحين لتولي منصب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، والذي يعرفه جيدًا إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأحمر، ويأتي ذلك عقب رحيله المفاجئ عن قيادة نادي ميتيلاند الدنماركي، في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي، قد أكد في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن إدارة القلعة الحمراء في مفاوضات متقدمة مع المدرب الدنماركي لقيادة الفريق.

وقاد توماسبيرج 5 أندية دنماركية، هي: هيورينج، فريديريسيا، راندرز، هوبرو وميتيلاند، بينما لم يخض أي تجربة خارج الدنمارك خلال مسيرته التدريبية.

وفاز توماسبيرج بثلاث بطولات فقط خلال مسيرته، وهي دوري الدرجة الثانية مع هوبرو، ثم كأس الدنمارك مع راندرز، قبل أن يفوز بلقب الدوري الدنماركي في موسم 2023-2024.

سر عدم مشاركة إمام عاشور مع توماسبيرج في ميتيلاند

وعندما تولى توماسبيرج منصب المدير الفني لنادي ميتيلاند، كان يتواجد ضمن صفوف الفريق النجم المصري إمام عاشور، الذي انتقل لاحقًا للنادي الأهلي.

وتدرب إمام عاشور تحت قيادة توماس، بداية من شهر مارس عام 2023، لكنه لم يشارك في أي لقاء، وتواجد على مقاعد البدلاء في 4 مباريات، قبل أن يتعرض للإصابة.

وأوضح سفيند جرافيرسن، المدير الرياضي للنادي في ذلك الوقت، بتصريحات للصحف الدنماركية، أسباب عدم مشاركة إمام قائلاً: "هناك بعض الظروف التي صعّبت الأمر على إمام، غالبًا ما يتراجع مستواك قليلًا عند قدومك إلى بلد جديد".

وأضاف: "الأمر الآخر هو أنه مع انضمام توماسبيرج، بدأ شهر رمضان، وهذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها عاشور إلى اللعب بجوار زملاء لا يصومون في رمضان، وهو ما جعل التحدي أكبر بالنسبة له".

خسارة لقب بفارق نقطة وتأهل أوروبي.. ماذا قدم توماسبيرج مدرب الأهلي المحتمل مع ميتيلاند؟

وخسر توماسبيرج لقب الدوري الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن كوبنهاجن البطل، رغم تصدره المسابقة في المرحلة الأولى.

وقاد توماسبيرج الفريق للتأهل لمرحلة الدوري، في بطولة الدوري الأوروبي، خلال الموسم الحالي، كما لم يخسر أي مباراة في الدوري، قبل أن يعلن النادي عن إقالته، رغم وصوله لـ 18 مباراة على التوالي بلا هزيمة مع النادي الدنماركي قبل الرحيل عن منصبه.

وأوضح الفريق الدنماركي في بيانه الرسمي، أن القرار جاء بناءً على طموحات وأهداف النادي العامة، حيث لم يكن الأمر يتعلق بالنتائج، بل بأن التقييم العام للتجربة ترى عدم وجود تطور في الاتجاه المطلوب على مدى فترة طويلة.

وقال توماس عقب إقالته، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أنا فخور بالبصمة التي تركتها في نادي ميتيلاند، لقد حققنا معدل نقاط مرتفع، ومنحنا مساحة للاعبين الشباب الذين استغلوا الفرصة، وفزنا بفريق شاب للغاية".

وأتم: "شخصيًا، كنت أتمنى ألا ينتهي التعاون الآن، لكنني أستطيع أن أرى نفسي في المرآة وأؤكد على العمل الذي بذلناه معًا، إنه قرار النادي، وأنا أحترمه".