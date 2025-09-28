المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

أهلي بنغازي الليبي يعلن تعاقده مع المدرب طارق مصطفى

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

03:05 م 28/09/2025
طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي

طارق مصطفى

أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي، تعاقده مع المدرب المصري طارق مصطفى، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجاري.

وكشف النادي الليبي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن التوقيع مع المدير الفني الجديد، حيث كتب: "المصري طارق مصطفى، مدرباً لفريقنا الأول لكرة القدم، مرحبًا بك في بيتك الجديد".

وكان طارق مصطفى قد رحل مؤخرًا عن قيادة فريق البنك الأهلي، عقب البداية السيئة للنادي هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض طارق مصطفى عدة تجارب عربية من قبل، حيث سبق له تدريب أندية: الفجيرة الإماراتي، أولمبيك آسفي والدفاع الحسني الجديد في المغرب.

مباراة البنك الاهلي القادمة
طارق مصطفى البنك الأهلي الأهلي الليبي

