هدف ذاتي يمنع فاركو من تحقيق فوزه الأول بالدوري أمام مودرن سبورت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:59 م 28/09/2025
فاركو

فريق فاركو

فرض التعادل نفسه على المباراة التي جمعت بين مودرن سبورت وفاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب القاهرة الدولي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين مودرن سبورت وفاركو بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما لحساب منافسات الجولة التاسعة، من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

فاركو يتعادل مودرن سبورت

شهدت المباراة تفوقًا ملحوظًا لصالح مودرن سبورت أمام فاركو، خلال أحداث اللقاء، بينما ظهر الفريق السكندري على استحياء خلال أوقات متفرقة من المواجهة.

وظلت سيطرة مودرن سبورت على المباراة أمام فاركو، حتى نجح أحمد شعبان لاعب الأخير في هز الشباك بالدقيقة 55 من عمر المواجهة، ليمنح فريقه السكندري الأفضلية.

وجاء هدف فاركو عن طريق أحمد شعبان، الذي تابع ارتداد الكرة من حارس مودرن سبورت، ليسددها في الشباك الخالية من الحراسة.

حاول مودرن سبورت تعديل النتيجة خلال الوقت المتبقي من المباراة، حتى نجح في الدقيقة الأخيرة من زمن المواجهة عن طريق معاذ أحمد لاعب فاركو بهدف ذاتي.

وسادت حالة من الغضب بين لاعبي الفريقين عقب صافرة النهاية التي أكدت هدف فاركو الذي جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ترتيب الدوري المصري

رفع فاركو رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 8 جولات.

ووصل رصيد مودرن سبورت إلى 12 نقطة مستقرًا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

مباراة فاركو القادمة
الدوري المصري مودرن سبورت فاركو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

