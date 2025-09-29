كشف مصدر بالنادي الأهلي، موقف السلوفيني نييتس جراديشار، من المشاركة في المران الختامي، وكذلك المصابين، قبل مباراة القمة ضد فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الدوري الممتاز، تقام بحلول الثامنة مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة التاسعة.

موقف جراديشار من القمة

وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن جراديشار لم يشارك في مران الأهلي الختامي قبل القمة، كذلك المغربي أشرف داري، بسبب الإصابة.

كما أضاف المصدر أن أحمد زيزو شارك بصورة طبيعية في المران، لتتأكد جاهزيته للتواجد في القمة، على أن يكون خوضه للمباراة في يد عماد النحاس.

وغياب نييتس جراديشار عن الأهلي، يجعل محمد شريف اللاعب الوحيد في مركز المهاجم الصريح مع عماد النحاس في القمة، بالإضافة إلى الشاب حمزة عبد الكريم.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الزمالك على قمة الترتيب بـ17 نقطة، وذلك قبل مباراتهما معًا بالجولة التاسعة من الموسم الحالي.