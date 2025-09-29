المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: جراديشار لم يشارك في مران الأهلي.. وموقف زيزو من القمة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:58 م 28/09/2025
جراديشار مهاجم الأهلي

نييتس جراديشار لاعب الأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي، موقف السلوفيني نييتس جراديشار، من المشاركة في المران الختامي، وكذلك المصابين، قبل مباراة القمة ضد فريق الزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الدوري الممتاز، تقام بحلول الثامنة مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة التاسعة.

موقف جراديشار من القمة

وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة إن جراديشار لم يشارك في مران الأهلي الختامي قبل القمة، كذلك المغربي أشرف داري، بسبب الإصابة.

كما أضاف المصدر أن أحمد زيزو شارك بصورة طبيعية في المران، لتتأكد جاهزيته للتواجد في القمة، على أن يكون خوضه للمباراة في يد عماد النحاس.

وغياب نييتس جراديشار عن الأهلي، يجعل محمد شريف اللاعب الوحيد في مركز المهاجم الصريح مع عماد النحاس في القمة، بالإضافة إلى الشاب حمزة عبد الكريم.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الزمالك على قمة الترتيب بـ17 نقطة، وذلك قبل مباراتهما معًا بالجولة التاسعة من الموسم الحالي.

الأهلي الزمالك الدوري المصري مران الأهلي أشرف داري مباراة الأهلي والزمالك أحمد زيزو نييتس جراديشار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

34 19
الزمالك

الزمالك

44

الجناح الأيسر لبرشلونة دانيال فيرنانديز يسجل الهدف الـ35 لبرشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg