كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

كلاسيكو العرب يبدأ في الرابعة عصرًا.. الخريطة الكاملة لإذاعة قمة الأهلي والزمالك على قناتين

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:00 م 28/09/2025
الأهلي والزمالك

صورة لمباراة الأهلي والزمالك

أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" عن الخريطة الكاملة لقمة الأهلي والزمالك التي ستقام مساء الغد الإثنين في بطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء الغد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتولى التعليق الصوتي للقمة الثنائي بلال أحمد علام وأيمن الكاشف، كما سيبدأ "يوم القمة" في قناة أون سبورت 1 في الرابعة عصرًا من خلال برنامج "كلاسيكو العرب" والذي سيقدمه الثلاثي: "أحمد خيري، شيما صابر ومحمد طارق أضا".

ونوضح في السطور التالية الخريطة الكاملة ليوم القمة..

البرامج والاستوديوهات

3:55 مساءً: برنامج "كلاسيكو العرب" يقدمه أحمد خيري، ويستضيف الناقدين فتحي سند وحسن المستكاوي.

وفي الـ4:25 عصرًا: تتولى شيما صابر تقديم برنامج "كلاسيكو العرب"، ويشاركها فيه الناقدان عبد الحكيم أبو علم وأحمد الهواري.

وفي الـ5:55 عصرًا: يتولى الإعلامي محمد طارق أضا الفترة الختامية للبرنامج وسيكون ضيوفه كلا من حمادة عبد اللطيف وشريف عبد المنعم.

استوديو القمة

يبدأ استوديو المباراة الإعلامي سيف زاهر بمشاركة أشرف قاسم، عبد الظاهر السقا، وعماد متعب، ومن بين الفقرات أيضا سيتواجد كلا من: "إبراهيم عبد الجواد، كريم خطاب وكريم رمزي، بحضور الضيوف: "أحمد حسن، حسني عبد ربه وعصام الحضري".

أما من أرض الملعب

المذيعان: محمد غانم - إسلام سامي.

الضيفان: أحمد فتحي (لاعب الأهلي السابق) - سامي الشيشيني (لاعب الزمالك السابق).

شبكة المراسلين تضم كلا من: "أحمد المسيري، محمد طه، إبراهيم عمر، خالد رزق، عمرو مختار، مجدي الشربيني، أسامة عقدة، يوسف عليوة".

التعليق الصوتي.. أون سبورت 1: أيمن الكاشف (قناة صوتية أولى) - بلال علام (قناة صوتية ثانية).

أون سبورت 2: مؤمن حسن، ويعاونه طلعت يوسف، بعد انتهاء مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي (5:00 مساءً).

