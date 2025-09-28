المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 9
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توماسبيرج مدرب الأهلي المحتمل يحضر مباراة في الدوري البولندي (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:07 م 28/09/2025
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg
  • عرض 7 صورة
    galleryImg

تواجد المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، المرشح لتدريب النادي الأهلي، في مباراة بوغون شتشين وليجيا وارسو في الجولة العاشرة لبطولة الدوري البولندي لكرة القدم.

وسبق وارتبط اسم المدرب الدنماركي بالتواجد مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بعدما توصل الفريق الأحمر لاتفاق نهائي معه حتى 2027.

ورصدت شاشة مباراة شتشين وليجيا في الدوري البولندي تواجد المدرب صاحب الـ50 عامًا، كما أشارت التقارير البولندية تمهيدا لتدريب نادي بوغون خلال الأيام القادمة.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

لرؤية صور من تواجد المدرب الدنماركي في المباراة اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدير بالذكر أن توماسبيرج كان يقود فريق ميتييلاند الدنماركي منذ مارس 2023 ورحل عن صفوف الفريق في أوائل شهر سبتمبر الجاري، كما أنه أشرف على تدريب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي، أثناء تواجده في الفريق الدنماركي في 2023.

الأهلي الدوري البولندي توماسبيرج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فيزبريم

فيزبريم

12 9
الأهلي

الأهلي

22

محسن رمضان يسدد من خارج الـ9 متر ويتصدى لها كوارليس حارس فيزبريم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

49

برشلونة يتعادل امام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg