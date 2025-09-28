توماسبيرج المدرب المحتمل للنادي الأهلي يتواجد في مباراة ليجا وارسو وبوجون شتشين في الدوري البولندي

تواجد المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج، المرشح لتدريب النادي الأهلي، في مباراة بوغون شتشين وليجيا وارسو في الجولة العاشرة لبطولة الدوري البولندي لكرة القدم.

وسبق وارتبط اسم المدرب الدنماركي بالتواجد مع النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بعدما توصل الفريق الأحمر لاتفاق نهائي معه حتى 2027.

ورصدت شاشة مباراة شتشين وليجيا في الدوري البولندي تواجد المدرب صاحب الـ50 عامًا، كما أشارت التقارير البولندية تمهيدا لتدريب نادي بوغون خلال الأيام القادمة.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي، بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

لرؤية صور من تواجد المدرب الدنماركي في المباراة اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدير بالذكر أن توماسبيرج كان يقود فريق ميتييلاند الدنماركي منذ مارس 2023 ورحل عن صفوف الفريق في أوائل شهر سبتمبر الجاري، كما أنه أشرف على تدريب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي، أثناء تواجده في الفريق الدنماركي في 2023.