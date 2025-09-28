المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
غزل المحلة يتعادل سلبيًا مع إنبي في الدوري الممتاز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:28 م 28/09/2025
مباراة بتروجيت وغزل المحلة

غزل المحلة

حسم التعادل السلبي مواجهة غزل المحلة أمام ضيفه إنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر غزل المحلة على مجريات اللعب وأهدر عدة فرص محققة أمام المرمى، بينما اعتمد إنبي على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، ليخرج الفريق البترولي بنقطة ثمينة حافظ بها على نظافة شباكه.

وبهذه النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف بيراميدز صاحب المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عبد الرحيم عموري – أحمد العش – أحمد شوشة – يحيى زكريا

خط الوسط: موري توريه – معاذ عبد السلام – رشاد العرفاوي

خط الهجوم: عماد ميهوب – سعيدي كيبو – محمد عبد اللطيف "جريندو"

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير

خط الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – مصطفى شكشك – علي محمود

خط الهجوم: محمد حتحوت – يوسف أوبابا

إنبي الدوري المصري غزل المحلة سموحة

