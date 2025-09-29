المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 9
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر ليلا كورة: استبعاد زيزو و5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:50 م 28/09/2025
زيزو الأهلي

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

قرر عماد النحاس، مدرب النادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من قائمته أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء الغد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن النحاس قرر استبعاد 6 لاعبين وهم أحمد سيد زيزو، أشرف داري، نيتس جراديشار، محمد شكري، كريم فؤاد وأفشة بسبب الإصابات وعدم اكتمال الجاهزية الطبية.

وكان زيزو قد غاب عن المباريات الأخيرة للأهلي بسبب إصابة في العضلة الضامة، بينما تعرض أفشة لإصابة في عضلة السمانة خلال التدريبات.

أما أشرف داري فتعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة بيراميدز بالدوري، واشتكى أيضا جراديشار من آلام عضلية، أما الثنائي محمد شكري وكريم فؤاد يغيبان بسبب عدم الجاهزية الطبية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري زيزو أشرف داري أفشة كريم فؤاد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فيزبريم

فيزبريم

12 9
الأهلي

الأهلي

22

محسن رمضان يسدد من خارج الـ9 متر ويتصدى لها كوارليس حارس فيزبريم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

49

برشلونة يتعادل امام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg