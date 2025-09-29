قرر عماد النحاس، مدرب النادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من قائمته أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء الغد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن النحاس قرر استبعاد 6 لاعبين وهم أحمد سيد زيزو، أشرف داري، نيتس جراديشار، محمد شكري، كريم فؤاد وأفشة بسبب الإصابات وعدم اكتمال الجاهزية الطبية.

وكان زيزو قد غاب عن المباريات الأخيرة للأهلي بسبب إصابة في العضلة الضامة، بينما تعرض أفشة لإصابة في عضلة السمانة خلال التدريبات.

أما أشرف داري فتعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة بيراميدز بالدوري، واشتكى أيضا جراديشار من آلام عضلية، أما الثنائي محمد شكري وكريم فؤاد يغيبان بسبب عدم الجاهزية الطبية.